Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el asentamiento La Polca, municipio del Líbano, Tolima, se vivió una dramática noche marcada por la violencia doméstica y el temor por la seguridad de tres niños. Niversy Michel Pereira Pineda, una mujer de 28 años, perdió la vida en circunstancias que hoy son investigadas como un presunto feminicidio. De acuerdo con la información suministrada por los familiares, recogida por medios de comunicación, la tensión familiar había alcanzado niveles alarmantes antes del desenlace fatal, el pasado jueves 15 de octubre.

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La muerte de Niversy ocurrió tras una fuerte discusión en la casa donde vivía con su pareja, Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien es señalado como presunto responsable del ataque. Testimonios de allegados revelan que la joven había alertado a su familia sobre amenazas que habrían provenido de Ismael. Según relató una tía, Niversy mencionó reiteradamente frases intimidantes de su compañero, como “la mato a usted, mato a los niños y me mato yo”. Este relato ilustra el ambiente de constante miedo que se vivía en el hogar.

De acuerdo con el testimonio de su tía, ella decidió intervenir al escuchar la discusión. Logró rescatar a los tres niños a pesar de que Ismael supuestamente le apuntó con un arma de fuego. Minutos después, se escucharon disparos y, posteriormente, el hombre habría intentado buscar a los niños donde se habían refugiado, sin conseguirlo. Los hechos culminaron con la muerte de ambos adultos: primero Niversy y, más tarde, Ismael, quien falleció en un centro asistencial tras sufrir una herida en el rostro.

La familia compartió detalles sobre la vida de la pareja: Niversy e Ismael se conocieron en Santa Marta cuando tenían 18 y 23 años, respectivamente. Formaron una familia y se trasladaron a Tolima, donde Niversy se dedicaba al hogar y trabajaba ocasionalmente como manicurista; Ismael, en labores agrícolas. Según los familiares, la relación fue deteriorándose por celos, supuestas infidelidades y discusiones constantes. Incluso, se indicó que Niversy había manifestado deseos de terminar la relación.

El impacto emocional del hecho se reflejó en las palabras de uno de los niños, quien contó a su tía: “Tía, ¿cómo no voy a estar triste si mi papá mató a mi mamá?”. Los menores, de ocho, cuatro años y 18 meses, quedaron bajo la custodia de la familia materna. De acuerdo con información preliminar de la Policía, Ismael tenía antecedentes judiciales por presunto porte ilegal de armas, dato que será clave en la investigación sobre lo sucedido.

Las autoridades deben reconstruir minuciosamente los hechos y verificar los antecedentes de violencia y amenazas relatados por la familia. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos del presunto feminicidio de Niversy en Tolima?

Según testimonios recogidos por la familia y reportes de la Policía, el caso se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre Niversy e Ismael, en la que hubo disparos y amenazas previas. Los detalles precisos aún están bajo investigación oficial, pero se sabe que hubo intervención de familiares para proteger a los menores y que ambos adultos fallecieron tras el ataque.

¿Qué antecedentes tenía Ismael Alberto Manjares Acevedo antes de la tragedia?

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, Ismael tenía anotaciones judiciales por presunto porte ilegal de armas. Esta información forma parte de los elementos que analizan las autoridades para esclarecer el contexto y las circunstancias en que ocurrió el presunto feminicidio.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.