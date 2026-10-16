Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Niversy Pereira Pineda, de 28 años, perdió la vida en circunstancias que las autoridades califican inicialmente como un presunto feminicidio. El hecho sucedió en el municipio del Líbano, en el norte del Tolima, específicamente en una vivienda improvisada localizada en el asentamiento La Polca, cerca del cementerio municipal, según información divulgada por allegados y medios locales. De acuerdo con las primeras versiones que se conocen y que están en investigación, la joven habría sido atacada con arma de fuego por su pareja, un hombre de 34 años. Esta hipótesis preliminar indica que la agresión ocurrió tras una decisión de Niversy de dar fin a la relación sentimental que sostenía con él.

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Tras el ataque, la información disponible señala que el presunto agresor intentó quitarse la vida utilizando la misma arma de fuego. El hombre fue trasladado al Hospital Regional del Líbano, donde actualmente recibe atención médica. Las fuentes confirman que su estado de salud es delicado, aunque permanece estable por el momento.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que sucedieron estos hechos todavía no se han determinado y las autoridades continúan su trabajo investigativo. El propósito central es aclarar cómo ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes. Los detalles oficiales sobre el progreso del caso y la situación judicial del presunto agresor aún no se han dado a conocer, por lo que las versiones disponibles son preliminares y sujetas a confirmación.

La muerte de Niversy dejó una huella dolorosa en su familia, especialmente en sus tres hijos, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de otros familiares, según relataron personas cercanas a la víctima. La noticia provocó manifestaciones de dolor y llamados de solidaridad en la comunidad de Líbano. Familiares y allegados expresaron su deseo de que la justicia avance, para que la muerte de la joven no quede en la impunidad. Uno de los mensajes que circuló tras el hecho destacó la magnitud de la pérdida para sus hijos y extendió palabras de afecto y apoyo a la madre, los hermanos y la abuela de Niversy.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, este caso ha renovado la preocupación sobre la violencia contra las mujeres en el Tolima. Mientras tanto, los seres queridos de Niversy Pereira Pineda enfrentan el duelo y esperan esclarecer la verdad alrededor de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el presunto feminicidio de Niversy Pereira Pineda en Líbano, Tolima?

Según la información preliminar difundida por allegados y medios locales, Niversy Pereira Pineda fue atacada presuntamente por su pareja, de 34 años, luego de comunicar su decisión de terminar la relación. El ataque ocurrió en una vivienda del asentamiento La Polca y actualmente las autoridades realizan investigaciones para esclarecer los hechos en detalle y determinar las responsabilidades.

¿Qué cuidados recibieron los hijos de Niversy Pereira Pineda tras su muerte?

Después del fallecimiento de Niversy Pereira Pineda, según información compartida por sus allegados, sus tres hijos quedaron al cuidado de familiares maternos. Estos menores atraviesan una situación de pérdida irreparable mientras la comunidad y la familia esperan que el proceso judicial avance y la muerte de Niversy no quede en la impunidad.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.