Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad del asentamiento La Polca, en el municipio del Líbano, Tolima, vive conmocionada tras la trágica muerte de Niversy Michel Pereira Pineda y de Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien era su pareja sentimental. De acuerdo con la información recogida sobre este suceso, ambos fallecieron luego de un violento episodio investigado como presunto feminicidio. Según los detalles iniciales, la agresión se presentó en una vivienda improvisada cerca del cementerio municipal. La primera víctima, una mujer de 28 años, falleció en el lugar por heridas de arma de fuego.

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De acuerdo con la información disponible, el ataque habría sucedido en medio de una discusión posiblemente relacionada con la ruptura de la relación sentimental de la pareja. Luego del crimen, Manjares Acevedo, de 33 años, habría sufrido una lesión en el rostro por razones que todavía no se han esclarecido. Fue trasladado a un centro asistencial en el norte del Tolima, donde recibió atención médica; sin embargo, su estado de salud era delicado y finalmente se confirmó su fallecimiento, según las versiones preliminares recogidas por personas allegadas y autoridades locales.

El proceso investigativo busca aclarar la secuencia de los hechos. Las versiones iniciales señalan que el hombre disparó contra Niversy y posteriormente se autoinfligió la herida, pero las autoridades aún no han podido establecer con certeza lo ocurrido. Se sabe, además, que la pareja atravesaba un momento particularmente difícil y que Niversy habría manifestado recientemente su deseo de terminar la relación, aunque esta información todavía debe ser verificada dentro de la investigación.

Mientras los investigadores recogen pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido, la muerte de la mujer deja un vacío profundo, especialmente para sus dos hijos pequeños, de 6 y 8 años, quienes ahora quedan huérfanos. Personas cercanas a la familia han expresado su dolor y, al mismo tiempo, han pedido que se esclarezcan con prontitud las circunstancias del caso para comprender plenamente las condiciones que llevaron a esta tragedia. Las autoridades señalaron que, pese a la muerte del presunto agresor, continúan con la documentación rigurosa para establecer la verdad de los hechos en La Polca, en el municipio del Líbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el asentamiento La Polca, en Líbano, Tolima, con Niversy Pereira y su pareja?

En el asentamiento La Polca, municipio del Líbano, Tolima, Niversy Michel Pereira Pineda fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien falleció poco después debido a una herida en el rostro. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio y trabajan en esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

¿Por qué las autoridades investigan el caso como feminicidio?

Las autoridades investigan el caso como feminicidio debido a que la muerte de Niversy Michel Pereira Pineda ocurrió en un contexto de violencia de pareja y se relaciona con la posible ruptura sentimental, conforme a lo informado en las primeras versiones recogidas por personas cercanas y autoridades en el lugar.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.