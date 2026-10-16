Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía del municipio de Líbano se manifestó frente al presunto feminicidio de Niversy Michel Pereira Pineda, de 28 años, en hechos acontecidos el jueves 15 de octubre. A través de un comunicado oficial, la administración municipal expresó consternación y su rechazo absoluto hacia este acto de violencia de género, lamentando la pérdida de una vida y mostrando solidaridad con la familia de la víctima. Tal como fue dado a conocer por la propia Alcaldía, las autoridades locales accionaron de forma inmediata los protocolos de atención requeridos, con el fin de responder tanto a la emergencia como a los requerimientos de los allegados.

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La información oficial indica que Pereira Pineda falleció tras recibir un disparo, el cual, según las primeras versiones, fue provocado por su compañero sentimental, Ismael Alberto Manjares Acevedo, de 33 años. El hombre también resultó lesionado con arma de fuego y posteriormente fue remitido al hospital Alfonso Jaramillo Salazar, donde se confirmó su deceso. Las circunstancias precisas de estos hechos aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

En su declaración, la Alcaldía enfatizó su respaldo a los familiares y subrayó su política de cero tolerancia frente a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. El pronunciamiento remarcó la activación inmediata de rutas institucionales, con un equipo especializado para brindar acompañamiento social y psicológico a la familia de la víctima, con el propósito de enfrentar el impacto causado por el trágico suceso. De acuerdo con la misma fuente oficial, desde el primer momento miembros profesionales ofrecieron apoyo psicosocial integral.

De igual manera, la entidad local destacó y agradeció la intervención rápida de las autoridades que atendieron el caso, e hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo por medio de la Línea Púrpura 321 202 0149. Según la Alcaldía, la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y enfrentar la violencia de género en el municipio.

Finalmente, se informó que los hijos menores de la pareja quedaron bajo protección institucional. Mientras avanza el proceso de investigación, la alcaldía insistió en la importancia de buscar ayuda a través de las rutas establecidas ante señales de riesgo, reiterando su contundente rechazo a la violencia contra la mujer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de atención brindó la Alcaldía del Líbano tras el presunto feminicidio?

Según el comunicado oficial de la Alcaldía, se activaron de inmediato protocolos interinstitucionales de atención, incluyendo un equipo profesional que prestó acompañamiento integral y apoyo psicosocial a la familia de la víctima, así como protección institucional para los hijos menores.

¿Cómo pueden denunciar situaciones de violencia de género en el Líbano, Tolima?

De acuerdo con la Alcaldía, la ciudadanía puede reportar cualquier situación de riesgo o violencia de género utilizando la Línea Púrpura 321 202 0149. Este canal fue resaltado como la vía directa para acceder a ayuda y activar las rutas institucionales de protección y atención.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.