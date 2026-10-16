Lo que era el adiós para una persona resultó en una caótica situación en una iglesia de localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, luego de un enfrentamiento entre los asistentes a un sepelio con la Policía. Los hechos se dieron en el templo del barrio Santa Lucía en video quedó todo.

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Las grabaciones muestran a varios uniformados dentro de la iglesia, discutiendo con los asistentes. La situación se ponía poco a poco cada vez más tensa, en medio de discusiones verbales y mientras varios asistentes pedían respeto por parte de las autoridades frente a la ceremonia.

Ya en el exterior del lugar, llegaron varias patrulla y se desató el enfrentamiento, en el cual hubo varios ataques físicos, incluso dejando varias coronas fúnebres destruidas.

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Aunque aún no hay versión oficial sobre este incidente, la información preliminar indica que los asistentes al sepelio hicieron disparos al aire en medio de la ceremonia, por lo que la Policía llegó a atender la situación. Al parecer, hubo dos personas lesionadas.

#BOGOTÁ. Un sepelio que partía desde la iglesia de Santa Lucía, en la loc/Rafael Uribe, terminó en enfrentamiento entre asistentes y la policía tras presuntamente registrarse disparos al aire por parte de los participantes en el funeral. El altercado, que dejó flores tiradas en la mitad de la calle y, según versiones preliminares, dos personas lesionadas, ocurrió en plena ceremonia al mediodía de hoy 16OCT. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades. MÁS VIDEOS👉 https://t.co/t6MIMO6A9P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 16, 2026

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