Por: Portal Bogotá

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El Día Internacional del Bastón Blanco, celebrado cada 15 de octubre, tiene como objetivo reconocer la importancia de este instrumento para la orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual. En Bogotá, esta fecha también invita a reflexionar sobre los retos diarios que enfrenta esta población y las iniciativas que buscan impulsar su inclusión, autonomía y participación plena en la sociedad, de acuerdo con la información difundida por el sitio oficial de la Alcaldía.

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Según la Alcaldía, en los recorridos diarios de las personas con discapacidad visual en Bogotá, los obstáculos en los andenes, los carros mal estacionados y los residuos abandonados representan grandes desafíos. Estas situaciones evidencian comportamientos ciudadanos que desconocen las necesidades de quienes requieren herramientas como el bastón blanco para desplazarse, con lo cual se dificultan la seguridad y la independencia de esta población.

Para identificar y afrontar estos problemas, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de su equipo de Cooperación y Participación Ciudadana, impulsó la creación del Grupo Ciudadano Distrital de Discapacidad Visual. Este se formó en conjunto con la comunidad del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), ubicado en el sector de El Remanso, en la localidad de Puente Aranda.

Durante 2026, se llevó a cabo un análisis situacional que permitió identificar problemáticas frecuentes que afectan la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Entre los principales hallazgos estuvieron la ocupación indebida del espacio público, la gestión inadecuada de basuras y residuos, la tenencia irresponsable de animales de compañía y las distintas formas de discriminación, según señaló la Secretaría Distrital de Seguridad.

A raíz de este diagnóstico, promotores de la Secretaría lideraron acciones pedagógicas orientadas a crear conciencia y corresponsabilidad entre la ciudadanía. Una de estas actividades incluyó ejercicios de simulación visual, orientados a que la población reflexione sobre las dificultades que viven las personas con discapacidad visual. La jornada enfatizó la necesidad de fortalecer la comunicación, avanzar en el acompañamiento respetuoso y fomentar prácticas de inclusión.

El impacto de estas iniciativas se extendió a los alrededores de los centros de rehabilitación del CRAC en Suba y Puente Aranda, mediante recorridos pedagógicos coordinados con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía Nacional y las alcaldías locales.

El llamado de la Secretaría Distrital de Seguridad, en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, es claro: la inclusión se construye en las calles, con gestos cotidianos sencillos como mantener despejados los espacios peatonales, disponer correctamente los residuos y evitar cualquier forma de discriminación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos de movilidad para personas con discapacidad visual en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, los principales retos son la presencia de obstáculos en andenes, carros mal estacionados, residuos abandonados y la ocupación indebida del espacio público, situaciones que afectan la movilidad, seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual.

¿Quiénes participan en las acciones de inclusión para personas con discapacidad visual en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, participan entidades como la Alcaldía, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía Nacional y las alcaldías locales, quienes trabajan conjuntamente en actividades pedagógicas y recorridos de sensibilización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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