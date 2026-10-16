Por: Portal Bogotá

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Este sábado 17 de octubre de 2026, varios barrios en Bogotá enfrentarán cortes de luz programados, de acuerdo con información oficial emitida por Enel Colombia. Estas suspensiones en el servicio eléctrico hacen parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía, buscando optimizar la calidad y la seguridad de la prestación en diferentes sectores de la ciudad, según detalló el portal oficial de la alcaldía de Bogotá.

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La jornada de interrupciones está programada en varias localidades importantes. En Kennedy, el corte impactará el barrio Llano Grande, donde la restricción irá desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., específicamente entre la carrera 81 y la carrera 83, entre calle 37 sur y calle 39 sur. Paralelamente, en el mismo sector, el barrio Provivienda Oriental estará sin luz de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las áreas comprendidas entre la carrera 67 y la carrera 69, desde la calle 14 sur hasta la calle 16 sur.

En Puente Aranda, los trabajos afectarán el barrio Salazar Gómez, desde la carrera 66 a la carrera 68, entre la calle 10 y la calle 12, en una franja horaria amplia que va desde las 8:00 a. m. y se extiende hasta las 5:30 p. m. Mientras tanto, en Suba, el barrio Villa Elisa estará bajo suspensión eléctrica desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la zona delimitada entre la calle 131 y calle 133, y desde la carrera 91 hasta la carrera 94.

Por su parte, en Usaquén, el corte programado impactará el barrio Rincón del Chicó, de 7:45 a. m. a 6:00 p. m., dentro del cuadrante que incluye carrera 13 a carrera 15, y calle 99 a calle 101.

Ante estos trabajos programados, Enel Colombia brindó recomendaciones para mitigar las molestias. Se aconseja desconectar electrodomésticos para evitar daños por intermitencias, organizar con anticipación las actividades que dependan del servicio, y minimizar la apertura de la nevera para conservar los alimentos. Si la labor requiere ingreso del personal técnico, la compañía insta a los usuarios a permitir su acceso, siempre validando previamente su identidad a través de la línea oficial 601 5 115 115.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 17 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información publicada por la alcaldía de Bogotá, los barrios que experimentarán cortes de luz este sábado 17 de octubre de 2026 son Llano Grande y Provivienda Oriental en la localidad de Kennedy, Salazar Gómez en Puente Aranda, Villa Elisa en Suba, y Rincón del Chicó en Usaquén, en diferentes horarios establecidos para cada sector.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para los cortes de luz programados en Bogotá?

Enel Colombia recomendó a los usuarios desconectar electrodomésticos, organizar sus actividades considerando los horarios de suspensión del servicio, evitar abrir repetidamente la nevera para conservar alimentos y autorizar el ingreso del personal técnico, verificando su identidad llamando al número oficial en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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