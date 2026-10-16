Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la labor constante de mantener limpia la ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a los habitantes de Bogotá a disponer adecuadamente de residuos voluminosos, como muebles, escombros y enseres en mal estado. De acuerdo con la información proporcionada por la UAESP, la ciudadanía cuenta con Ecopuntos, estaciones específicas ubicadas en distintas localidades de Bogotá, donde es posible llevar aquellos residuos que no recoge el operador habitual de aseo. Estos puntos estarán habilitados el sábado 17 de octubre de 2026, favoreciendo un manejo responsable de materiales como colchones, madera, tejas, residuos de construcción y demolición, entre otros elementos de gran tamaño que suelen acumularse en los hogares.

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La iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” destaca la importancia de que los ciudadanos participen activamente en la disposición correcta de residuos, contribuyendo así al cuidado de cada barrio. Se señala que cuando los habitantes clasifican sus desechos, respetan los horarios y acuden a los canales establecidos para la recolección, la ciudad presenta un mejor aspecto y condiciones más saludables. Según la UAESP, la oferta de Ecopuntos es semanal y busca atender la necesidad de recolección de objetos y escombros que suelen generar problemas ambientales y de salubridad cuando no se gestionan correctamente.

Para facilitar el acceso a la información sobre los lugares y horarios de estos puntos de recolección, la UAESP recomienda consultar la web de Aseo Bogotá, donde se pueden encontrar datos actualizados y prácticos sobre el servicio público de aseo en la capital. Así, los ciudadanos pueden informarse sobre cómo y dónde disponer adecuadamente no solo escombros y muebles viejos, sino también otros tipos de desechos que requieren una gestión especial.

Este enfoque colaborativo busca promover entre la ciudadanía una cultura de respeto y cuidado por los espacios públicos, resaltando la responsabilidad individual como pieza fundamental para lograr una Bogotá más limpia y ordenada. De esta forma, iniciativas como los Ecopuntos permiten a los bogotanos contribuir con acciones concretas al bienestar colectivo y al entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá para la disposición de escombros y muebles?

Para conocer la ubicación de los Ecopuntos habilitados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en Bogotá, se recomienda acceder a la web oficial de Aseo Bogotá, donde se publican los puntos disponibles cada semana y se especifican los residuos permitidos para su disposición.

¿Qué residuos puedo llevar a los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá?

De acuerdo con la información de la UAESP, en los Ecopuntos de Bogotá se pueden llevar escombros, residuos de construcción y demolición, así como objetos voluminosos como colchones, madera, muebles y tejas, siempre que estos no sean recogidos por el operador de aseo habitual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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