Por: Portal Bogotá

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Bogotá se mantiene firme en su propósito de combatir el delito en todos sus frentes, y prueba de ello es la reciente captura de dos hombres señalados de atracar a un par de jóvenes en el barrio Mandalay, ubicado en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la información brindada por la Policía de Bogotá, el operativo estuvo a cargo del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, una sección especializada en velar por la seguridad en este sistema de movilidad tan emblemático de la capital.

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Según detalló la Policía, los hechos se desencadenaron cuando los presuntos delincuentes abordaron a las víctimas, a quienes intimidaron haciendo uso de un arma cortopunzante y un arma de fuego neumática. Tras perpetrar el robo, los hombres intentaron darse a la fuga en motocicleta utilizando la calzada exclusiva de TransMilenio, lo que propició una rápida respuesta por parte de los uniformados. De acuerdo con el reporte oficial, la oportuna llamada a la Línea de Emergencias 123 resultó fundamental, pues alertó a las autoridades y permitió la persecución de los sospechosos. Finalmente, los individuos fueron interceptados en la estación Banderas, poniendo fin a su intento de huida.

Durante la captura, las autoridades incautaron una motocicleta utilizada en el escape, así como un arma de fuego neumática y seis cartuchos calibre .38. Además, los elementos sustraídos en el asalto, un teléfono celular y una gorra cuyo valor asciende a dos millones de pesos, fueron recuperados y devueltos a sus propietarios. Este resultado operativo fue destacado por la Policía de Bogotá, que recalcó la colaboración ciudadana en estos procesos.

Después de su detención, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable de seguir el curso del proceso judicial correspondiente a los hechos. Los canales de denuncia como la Línea de Emergencias 123 continúan siendo herramientas esenciales para que los ciudadanos reporten incidentes contrarios a la convivencia y fortalezcan la seguridad en la ciudad. Comprometidos con este objetivo, las autoridades reiteran el llamado a denunciar y colaborar en la lucha constante para que Bogotá continúe avanzando hacia una mayor tranquilidad comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá en el robo reportado en Kennedy?

La Policía de Bogotá, a través de su Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró capturar a dos presuntos asaltantes después de una rápida intervención motivada por una llamada a la Línea de Emergencias 123. Los uniformados interceptaron a los sospechosos en la estación Banderas, incautando armas y devolviendo las pertenencias robadas a las víctimas.

¿Qué es un arma neumática y cómo fue usada en el atraco en el barrio Mandalay?

Un arma neumática es un tipo de arma que utiliza aire comprimido para disparar proyectiles, diferenciándose de las armas de fuego convencionales. Según la Policía de Bogotá, en este caso electoral los presuntos delincuentes emplearon un arma neumática para intimidar a sus víctimas durante el atraco perpetrado en el barrio Mandalay.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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