Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para afrontar los desafíos que supone ser un territorio “multiamenaza” a través del ‘Simulacro Bogotá 2026’, un ejercicio organizado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 10:00 a. m. De acuerdo con IDIGER, el objetivo principal de este simulacro es permitir que la ciudadanía, empresas, entidades distritales, instituciones educativas y las diferentes localidades de la capital prueben en la práctica sus planes de emergencia y midan su nivel de preparación ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes.

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Según lo informado por IDIGER, enfrentar una emergencia, ya sea un sismo u otro evento grave, exige coordinación y conocimiento de los riesgos en el entorno. Por tal motivo, la entidad resalta la importancia de conocer los planes familiares de emergencia y de practicarlos de manera periódica, de modo que la reacción, en caso de presentarse una situación adversa, sea oportuna y efectiva. En este sentido, el simulacro invita a los participantes a reflexionar y fortalecer estos esquemas de prevención.

Una innovación relevante de la edición 2026 es la inclusión oficial de las “familias interespecie”, concepto que reconoce la participación de animales de compañía dentro de los ejercicios de evacuación. IDIGER recomienda que las mascotas sean parte directa del simulacro, usando siempre su identificación visible, reservas de agua y alimento, y kits de emergencia apropiados. Así mismo, se sugieren medidas específicas como usar guacales para gatos o arneses y correas acordes con el tamaño para perros, además de designar responsables para su cuidado y definir puntos de encuentro que admitan animales.

El ejercicio permite que cada grupo, organización o comunidad adapte las actividades según sus riesgos y características, señalando que no es indispensable salir a la calle, pues el verdadero propósito es poner a prueba y mejorar las capacidades reales de respuesta. Según IDIGER, los propios participantes deben identificar qué protocolos practicar: autoprotección, confinamiento seguro, refugio o revisión de redes internas.

El simulacro de este año adquiere mayor complejidad porque considera la potencial coincidencia de emergencias, como la incidencia del fenómeno de El Niño. Según la información oficial, esto podría implicar simultáneamente altas temperaturas, racionamiento de agua, incendios forestales y mala calidad del aire, además de un sismo, lo cual retaría la capacidad de respuesta de las autoridades y servicios de emergencia. Esta perspectiva busca que quienes participen desarrollen resiliencia y tomen conciencia de la importancia de su preparación individual y comunitaria.

Finalmente, IDIGER recuerda que, para inscribirse y consultar las guías especializadas del simulacro, las personas deben acudir a los canales oficiales de la entidad. Si usted se encuentra fuera de Bogotá, se recomienda contactar a la Oficina de Gestión del Riesgo local para informarse sobre los procedimientos específicos en su territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el Simulacro Bogotá 2026 y qué pasos seguir?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, para participar en el ‘Simulacro Bogotá 2026’ usted debe consultar las guías disponibles en la web oficial de IDIGER, preparar una actividad relacionada con los riesgos específicos de su entorno, inscribirse en el formulario digital dispuesto por la entidad y, tras desarrollar la actividad el día del evento, reportar sus resultados para obtener su certificado de participación.

¿Por qué el Simulacro Bogotá 2026 incluye animales de compañía y qué recomendaciones hay?

El simulacro incluye oficialmente a los animales de compañía para reconocer las familias interespecie y asegurar que, en caso de emergencia, las mascotas reciban el mismo nivel de protección que las personas. Las recomendaciones de IDIGER incluyen evacuarlos junto con la familia, mantener su identificación visible, disponer de kits de emergencia y definir responsables y puntos de encuentro adecuados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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