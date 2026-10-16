Por: Portal Bogotá

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El XXIX Festival Ópera al Parque, organizado por la Filarmónica de Bogotá, continúa su propuesta de acercar el canto lírico y la música a la ciudadanía con una gala especial que conmemora los 50 años de la Ópera de Colombia. Según información divulgada por la Filarmónica de Bogotá, la gala está programada para el sábado 17 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m., y se realizará en el Parque 93, uno de los escenarios al aire libre más emblemáticos de la capital, con entrada libre para el público.

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Durante esta celebración, Bogotá será testigo de la unión de voces reconocidas como la soprano María Paula Pataquiva y el barítono Santiago Alberto Barrios Grau. La importancia de sus participaciones radica en la diversidad de registros vocales que caracterizan a la ópera, donde cada rol transmite emociones y matices distintivos en la interpretación de las distintas historias que conforman el repertorio lírico. Esta gala no sólo presentará el talento de estos intérpretes, sino que también invitará al público a descubrir el valor dramático y musical de la ópera en un ambiente cercano y accesible.

La iniciativa de celebrar este aniversario en un parque responde al interés de la Filarmónica de Bogotá de ampliar la presencia de la ópera en la vida cultural de la ciudad. Según la propia Filarmónica de Bogotá, la realización de la gala al aire libre permite que tanto quienes ya disfrutan de este género como quienes desean acercarse por primera vez a la ópera tengan la posibilidad de vivir una experiencia artística colectiva.

La conmemoración de los 50 años de la Ópera de Colombia se suma al trabajo que esta institución ha desarrollado en la difusión, la conservación y el fortalecimiento del género en el país. Este evento pretende subrayar la vigencia de la ópera como manifestación artística y su poder para conectar diferentes generaciones, actores y espectadores, reflejando la tradición lírica dentro de un contexto contemporáneo y participativo.

Al sumarse a este aniversario, la Filarmónica de Bogotá consolida su compromiso con el fomento de espacios culturales abiertos e inclusivos, promoviendo la circulación de la música y las artes en el escenario urbano con acceso gratuito a todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la Gala de Ópera del XXIX Festival Ópera al Parque en Bogotá?

La Gala de Ópera que hace parte del XXIX Festival Ópera al Parque de la Filarmónica de Bogotá se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. en el Parque 93, un espacio abierto de la ciudad que permitirá el acceso libre del público al evento, de acuerdo con la información oficial.

¿Qué representa la celebración de los 50 años de la Ópera de Colombia en el Festival Ópera al Parque?

La conmemoración de los 50 años de la Ópera de Colombia en el marco del Festival Ópera al Parque destaca el trabajo institucional en la promoción, preservación y desarrollo de la ópera en el país, resaltando su vigencia como arte que enlaza tradición y nuevas audiencias a través de actividades abiertas e incluyentes en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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