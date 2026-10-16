Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Durante el mes de octubre, Bogotá se convierte en el epicentro de una oferta cultural diversa y vibrante que cubre todas las edades y gustos, según información publicada por El Espectador. Destaca el aniversario del Centro de Felicidad de Chapinero (Cefe Chapinero), que celebra su segundo año con un evento abierto al público el 17 de octubre en la calle 82. La programación abarca desde clases de rumba y yoga hasta juegos para los más pequeños, como un castillo inflable y dinámicas en la piscina. Para los aficionados a la ciencia, se ofrecerán sesiones de observación astronómica en el Planetario de Bogotá. El día culmina con la proyección de una película japonesa y una fiesta silenciosa.

Sigue a PULZO en Discover

Por su parte, Corferias acoge la Cafés de Colombia Expo hasta el 18 de octubre, un evento para quienes desean entender la complejidad detrás de una taza de café. Serán cuatro días con la participación de 150 expositores de diferentes regiones colombianas. Los asistentes pueden asistir a conversatorios, talleres y conferencias enfocados en la industria cafetera. Además, la agenda incluye campeonatos para premiar la calidad del café y reconocer a los mejores tostadores del país.

En el mundo del cine, la película “Calle Málaga”, dirigida por Maryam Touzani, se proyectará en Cinemanía entre el 15 y el 21 de octubre. La historia sigue a una mujer mayor que se enfrenta a la venta de su hogar por parte de su hija, un relato conmovedor sobre las nuevas oportunidades y el reencuentro con el amor. Así mismo, la oferta musical destaca con el evento Ópera al Parque 93, el sábado 17 de octubre en el Parque 93, un concierto de cámara con la Ópera de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que promete una experiencia única al aire libre.

El teatro también tiene su espacio con “El pabellón del oído”, la nueva producción del Teatro Petra, disponible del 17 al 31 de octubre; una comedia que explora las complejidades entre el cuidado, la dependencia y el afecto de una madre y su hija. Igualmente, el concierto ‘Sinfónica en jeans: Halloween de película’ se presenta el sábado 17 de octubre en el Centro Nacional de las Artes, ofreciendo al público música de bandas sonoras reconocidas y una celebración de Halloween con músicos disfrazados.

Las tablas reciben también la obra “Torta Genovesa, episodios del amor de una familia”, entre el 16 y el 25 de octubre, y para quienes buscan propuestas culturales en espacios abiertos, el domingo 18 de octubre inicia la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia con el picnic literario “Chumba la cachumba” en el Parque Metropolitano Bosque San Carlos. Finalmente, destaca “Turner y Constable en cine”, del 16 al 19 de octubre en salas seleccionadas de Cine Colombia, un recorrido audiovisual por las obras y la vida de estos artistas británicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades culturales en Bogotá durante octubre?

Durante octubre, Bogotá ofrece un calendario lleno de opciones culturales como el aniversario del Cefe Chapinero, la Cafés de Colombia Expo, proyección de películas como “Calle Málaga” y eventos musicales en vivo como Ópera al Parque 93 y ‘Sinfónica en jeans’. Además, destacan propuestas de teatro y exposiciones de arte en cine, adaptadas para distintos públicos e intereses, según información de El Espectador.

¿Qué eventos gratuitos puede disfrutar en Bogotá este mes?

Entre las opciones de entrada libre están el aniversario del Cefe Chapinero, la presentación de Ópera al Parque 93 y el concierto ‘Sinfónica en jeans: Halloween de película’. También el picnic literario “Chumba la cachumba” en el marco de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia ofrece acceso sin costo, permitiendo que todos los públicos puedan disfrutar de actividades artísticas y recreativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z