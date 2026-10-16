Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, entidad cultural de Bogotá, ha presentado la jornada "ComunidadEs Crea 2026: Diálogos en Territorios Pedagógicos-Creativos", una iniciativa que forma parte del programa Crea. De acuerdo con Idartes, la jornada se realizará el 17 de octubre de 2026 a partir de las 9 a. m. y será de acceso gratuito para todas las personas interesadas. El principal objetivo es abrir las puertas de los distintos equipamientos Crea a los barrios y comunidades cercanas, ofreciendo un espacio de encuentro, formación y diálogo en torno al arte.

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Esta invitación está dirigida a ciudadanos de todas las edades que deseen conocer las propuestas pedagógicas y creativas del programa Crea, experimentando de primera mano las actividades artísticas que se desarrollan en estos espacios. La acción está enfocada en visibilizar los procesos formativos de Crea y fortalecer la relación entre los equipamientos culturales y los habitantes de las localidades cercanas, según información oficial de Idartes.

En palabras de María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes, la jornada representa "una invitación a conocer los procesos de formación artística, escuchar las experiencias de quienes participan en ellos y construir, junto con las comunidades, nuevas posibilidades para fortalecer su relación con los espacios Crea". De esta manera, se busca generar nuevas redes de colaboración entre los participantes, los equipos Crea, aliados del territorio, vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

La programación se desarrollará entre las 9 a. m. y las 11 a. m. e incluirá cuatro actividades principales: un recorrido guiado por los espacios de los equipamientos para entender su sentido pedagógico; un taller artístico abierto a toda la comunidad; una presentación artística y pedagógica que muestra los avances de los procesos formativos en curso; y finalmente, un espacio de diálogo que permitirá compartir experiencias y reflexionar sobre el impacto de la formación artística en la comunidad. Estas conversaciones girarán en torno a dos preguntas centrales propuestas por Idartes: ¿Cuáles son los impactos o aportes positivos de la formación artística en esta comunidad? y ¿qué acciones podrían mejorar la implementación del programa Crea en los territorios? Además, se planea realizar registros sonoros, gráficos o escritos para recoger las memorias del evento.

De acuerdo con la información provista por Idartes, quienes asistan podrán participar en actividades como grupos focales, mapeos pedagógicos, exploraciones corporales y ejercicios de escritura, todo orientado a fortalecer la identidad colectiva y la apropiación de los espacios culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades artísticas ofrece el programa Crea en la jornada ComunidadEs Crea 2026?

Durante la jornada ComunidadEs Crea 2026, el programa Crea de Idartes ofrecerá un recorrido guiado por los equipamientos culturales, un taller artístico con participación abierta para toda la comunidad, una presentación artístico-pedagógica que mostrará los procesos formativos en curso y un espacio de diálogo para compartir experiencias entre los participantes, vecinos y aliados del territorio. Estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre los espacios culturales y la comunidad.

¿Qué impacto tiene la formación artística en las comunidades de Bogotá según Idartes?

Según lo expresado por Idartes y su directora María Claudia Parias, la formación artística genera aportes positivos como la construcción de nuevas posibilidades para la relación entre arte y vida comunitaria. Además, permite visibilizar los procesos creativos, despertar el interés en nuevos participantes y fortalecer la colaboración con organizaciones y habitantes de los barrios cercanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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