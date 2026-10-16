Por: EL PILON SA

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La renuncia de Yordy Medina Noriega al cargo de asesor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se produjo luego de una oleada de críticas desatada por la difusión de un video en el que aparecía cocinando un armadillo en Bogotá. La decisión fue aceptada por Lina María Garrido, directora de la ANT, quien dejó constancia de que Medina presentó su dimisión de manera “libre y voluntaria”, efectiva desde el viernes 16 de octubre, justo mientras la Procuraduría General de la Nación anunciaba la apertura de una investigación disciplinaria por el hecho, según documentos citados en la comunicación oficial.

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El incidente se conoció públicamente el miércoles 14 de octubre, luego de que circulara en redes sociales una grabación en la que Medina cocina lo que denomina un “cachicamo”, nombre común del armadillo en los Llanos Orientales, y declara: “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”. Este acto le generó rechazo inmediato, especialmente porque el armadillo es una especie silvestre amenazada y su caza y manipulación está regulada en el país. La indignación llevó a la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria y a distintas organizaciones ambientales a exigir la intervención de la Fiscalía para investigar posibles delitos ambientales, de acuerdo con denuncias recogidas por la cuenta de Plataforma ALTO en X (antes Twitter).

A raíz de la renuncia, Medina debe adelantar los trámites de entrega de los temas que tenía a su cargo en la ANT, función que asumió el primero de septiembre tras haber sido nombrado el 26 de agosto. De esta manera, su paso por la entidad duró cerca de un mes y medio, según información oficial publicada por la propia agencia y amplificada en redes.

En Colombia, la regulación sobre la protección de fauna silvestre prohíbe la captura, comercialización, transporte y tenencia de especies como el armadillo sin la debida autorización, conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. Además, la Ley 2111 de 2021 tipifica como delitos penales algunos comportamientos que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales. El armadillo gigante (Priodontes maximus) se encuentra particularmente amenazado a causa de la pérdida de hábitat y la presión ejercida sobre sus poblaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la renuncia de Yordy Medina Noriega causó tanta indignación en Colombia?

La renuncia de Yordy Medina Noriega indignó a la opinión pública debido a que el video donde cocina un armadillo, una especie silvestre amenazada, se considera una violación de las leyes de protección ambiental vigentes. Además, la exposición pública del hecho, sumada a la exigencia de investigaciones disciplinarias y penales por parte de diversas organizaciones, resaltó la importancia del cumplimiento de la normativa sobre fauna silvestre en el país.

¿Qué normas regulan la protección del armadillo en Colombia?

En Colombia, la protección del armadillo está regulada por el Decreto-Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 2111 de 2021. Estas normativas prohíben la captura, comercialización, transporte y tenencia de especies silvestres sin la debida autorización, y contemplan sanciones penales para quienes incurran en conductas que afecten negativamente los recursos naturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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