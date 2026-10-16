Por: El Espectador

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Las obras de mantenimiento en la vía que conecta Soacha y Sibaté siguen su curso, con una serie de intervenciones que afectan la movilidad de quienes transitan por este importante corredor vial. De acuerdo con la concesión Vía Sumapaz, actualmente los trabajos de reparación del pavimento se concentran en sectores como El Tropezón, León XIII y Parques Industriales, donde se aplican restricciones de carril principalmente en horarios nocturnos para minimizar el impacto en el flujo vehicular.

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Según la información divulgada por Vía Sumapaz, los trabajos de mejoramiento iniciaron en mayo de 2026 y, hasta el momento, avanzan con una ejecución superior al 70 %. La expectativa de la concesión es que finalicen en diciembre, aunque no se descartan modificaciones en la planificación si llegaran a surgir eventualidades, como cambios inesperados en las condiciones climáticas que puedan retrasar ciertas actividades.

El cronograma establece horarios específicos para las restricciones de carril. De lunes a jueves, las obras se realizan desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, y se extienden nuevamente de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Los viernes, las intervenciones se concentran entre las 6:00 de la mañana y el mediodía, sobre el tramo que va desde El Vínculo hasta El Muña. La concesión ha subrayado que al finalizar cada jornada de trabajo se busca mantener al menos dos carriles habilitados, siempre que las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan.

Un hecho relevante ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando una situación inesperada obligó a modificar el cronograma habitual, lo que generó complicaciones en la movilidad según lo informado por la concesión. Frente a este tipo de imprevistos, Vía Sumapaz aseguró que fortalecerá la planificación y la coordinación, tanto con autoridades locales como con la comunidad y la Alcaldía de Soacha, para tratar de cumplir con los horarios anunciados y reducir las molestias para los usuarios de la vía.

Para los conductores interesados en consultar el estado de las obras o reportar alguna novedad, Vía Sumapaz dispone de su cuenta oficial en X, @Viasumapaz, así como del correo atencionalusuario@viasumapaz.com y la línea telefónica 310 416 90 00. Adicionalmente, la ciudadanía puede consultar más información sobre movilidad y novedades regionales en la sección Bogotá de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y sectores afectados por las obras en la vía Soacha-Sibaté?

Las intervenciones que afectan la movilidad en la vía Soacha-Sibaté se concentran en los sectores de El Tropezón, León XIII y Parques Industriales. Las restricciones de carril se aplican de lunes a jueves entre 9:00 p. m. y 5:00 a. m. y luego de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Los viernes, el tramo intervenido está entre El Vínculo y El Muña, de 6:00 a. m. a 12 del mediodía, según informó Vía Sumapaz.

¿Dónde consultar información oficial y novedades sobre las obras en la vía Soacha-Sibaté?

Los usuarios pueden consultar información actualizada sobre las obras en la cuenta oficial en X de Vía Sumapaz (@Viasumapaz), así como comunicarse mediante el correo atencionalusuario@viasumapaz.com o la línea telefónica 310 416 90 00, canales facilitados por la concesión para atender inquietudes y reportar novedades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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