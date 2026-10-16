Por: Portal Bogotá

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En el marco de las iniciativas para fortalecer el emprendimiento y la cultura juvenil en Bogotá, este sábado 17 de octubre de 2026 el Parque Alcalá, ubicado en la localidad de Usaquén, será el epicentro del Festival Joven. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en este encuentro se darán cita 40 emprendimientos liderados por personas entre los 18 y 28 años, quienes podrán dar a conocer sus negocios y conectar con nuevos públicos.

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El festival está programado para llevarse a cabo entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., ofreciendo una variada agenda que fusiona muestra comercial, presentaciones artísticas y espacios de diálogo juvenil. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en compañía del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la intención de esta jornada es visibilizar e impulsar los negocios que están surgiendo en la ciudad y brindar oportunidades a los jóvenes emprendedores para afianzar sus proyectos.

Los emprendimientos presentes abarcan distintas categorías como joyería, bisutería, ropa, accesorios, bolsos tejidos, cuadros personalizados y otros artículos pensados para el hogar y las mascotas. Además, el componente gastronómico tiene un lugar destacado con opciones que incluyen postres, productos de panadería y comidas rápidas. Los asistentes no solo podrán adquirir estos productos directamente de sus creadores, sino también conocer la historia detrás de cada marca y apoyar el desarrollo local.

En el entorno cultural, el Festival Joven suma a su programación un foro titulado ‘¿Por qué no todos los jóvenes quieren cambiar el mundo?’, que busca abrir espacios de reflexión sobre las motivaciones y perspectivas de la juventud. Asimismo, el público podrá disfrutar de presentaciones de batucada, circo, bandas de pop y rock, freestyle, vallenato, tropipop y un cierre musical a cargo de Carranga Rock. Todo este evento forma parte de la Semana Distrital de la Participación, que resalta las diversas formas en que los jóvenes se involucran en sus comunidades.

María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, destacó en declaraciones oficiales que el propósito de estos espacios es “fortalecer los emprendimientos, conectar con nuevos públicos y llegar a más mercados”. Según López Uribe, el programa Innovers y la estrategia Hecho en Bogotá acompañan a los jóvenes en la formación y comercialización de sus ideas de negocio, y el festival se convierte en una plataforma donde el talento y la capacidad de innovar tienen visibilidad.

Para participar en el Festival Joven, la entrada es gratuita y cualquier persona puede acudir al Parque Alcalá y recorrer los stands de los emprendedores. Adicionalmente, la SDDE mantiene abierta la inscripción permanente para jóvenes interesados en participar en estos espacios, con información disponible en desarrolloeconomico.gov.co y en el canal de WhatsApp ‘Emprendimientos y Empresas – Bogotá’, donde se publican convocatorias y oportunidades para negocios de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival Joven de Bogotá en el Parque Alcalá?

El Festival Joven de Bogotá, organizado por la Alcaldía Mayor y realizado en el Parque Alcalá, presenta una agenda que incluye una muestra comercial de emprendimientos juveniles, foro de reflexión, espectáculos de música, circo y batucada, además de competencias de freestyle y presentaciones de géneros como vallenato, tropipop y carranga rock, todo con entrada libre.

¿Cómo pueden los jóvenes emprendedores participar en ferias y convocatorias en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los jóvenes interesados en dar a conocer sus emprendimientos pueden inscribirse de manera permanente en los espacios de comercialización que ofrece la entidad, consultando la información y el proceso de registro en desarrolloeconomico.gov.co y siguiendo el canal de WhatsApp ‘Emprendimientos y Empresas – Bogotá’, donde se publican nuevas convocatorias y eventos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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