Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá ofrece a residentes, visitantes y turistas la oportunidad de descubrir su riqueza natural a través de los senderos ecológicos ubicados en los cerros orientales. De acuerdo con información difundida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quienes deseen disfrutar de estas caminatas deben realizar el proceso de agendamiento exclusivamente a través de los canales oficiales. Esto puede hacerse mediante el aplicativo ‘Caminos de los Cerros Orientales’, disponible para los sistemas operativos IOS y Android, o en la página web www.acueducto.com.co.

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El proceso de reserva es sencillo y tiene como objetivo garantizar la seguridad de las y los visitantes, además de proteger el ecosistema local. Mediante la aplicación, usted puede consultar las opciones de visita, elegir el sendero, la fecha y el horario que más le convenga. Luego deberá diligenciar los datos solicitados y, al confirmar la reserva, recibirá en su correo electrónico un código QR. Al momento de ingresar a los senderos, el personal solicitará este código como parte del protocolo de control y acceso, según lo informado por la EAAB.

Es fundamental recordar que, si por algún motivo no le es posible asistir a la cita agendada, debe cancelar el registro a través de los mismos canales, permitiendo así que otras personas puedan disfrutar la experiencia. Además, la EAAB reitera que todas las visitas deben ser agendadas por medio de sus plataformas oficiales para evitar inconvenientes o fraudes, beneficiando tanto a quienes aman la naturaleza como a la protección de la biodiversidad local.

Respecto al ingreso de menores de edad, la EAAB aclara que pueden acceder a los senderos ecológicos siempre y cuando estén acompañados por una persona adulta responsable durante todo el recorrido. Tanto el adulto como el menor deben registrarse y reservar su acceso previamente por los canales autorizados, reforzando así el acompañamiento seguro durante la visita.

La invitación está abierta a explorar tanto los sitios tradicionales como los menos conocidos de la capital, siguiendo siempre las recomendaciones y protocolos. Para quienes quieran mayor información sobre lugares turísticos de Bogotá, el Portal Bogotá, en su sección ‘Turismo en Bogotá’, ofrece alternativas valiosas para planear recorridos por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reservar una visita a los senderos ecológicos de Bogotá?

Para reservar una visita, debe descargar la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ en IOS o Android o ingresar a www.acueducto.com.co. Allí se selecciona el sendero, la fecha y hora preferidas, se diligencia la información requerida y se recibe en el correo electrónico la confirmación y el código QR necesario para el ingreso, según información de la EAAB.

¿Es obligatorio agendar cita para los menores de edad en los senderos de Bogotá?

Sí, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tanto las y los menores que deseen visitar los senderos como sus acompañantes adultos deben reservar previamente su acceso mediante la aplicación o la página web oficial. Esta medida busca garantizar el control y la seguridad en cada recorrido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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