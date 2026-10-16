Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación especial a las familias bogotanas para asistir a la obra de teatro ‘Profundo’, una puesta en escena pensada para el público infantil de 0 a 5 años y sus cuidadores. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este evento se llevará a cabo el domingo 25 de octubre de 2026 a las 11:30 a. m., en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera 7 No. 28 - 66. La entrada será libre hasta completar el aforo, permitiendo que más personas puedan disfrutar de esta experiencia artística y cultural.

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En ‘Profundo’, el arte y la cultura se integran para ofrecer a los más pequeños y sus familias una vivencia orientada hacia el descubrimiento y la expresión de emociones. La obra narra la historia de Abby, una pequeña pez que, junto con sus amigos del mar y el abuelo Barau, explora el fondo de los océanos acompañado de juegos, canciones y encuentros con diferentes criaturas marinas. La trama brinda, a través de metáforas, una aproximación a temas complejos como la pérdida y el recuerdo, haciendo que los niños puedan entender y sentir estas emociones de una forma cercana y afectiva.

La puesta en escena destaca por su interpretación, a cargo de cuatro artistas que dan vida al universo submarino mediante la animación de personajes, objetos y paisajes sonoros. Así, el público será testigo de cómo Abby vive una experiencia de despedida y reconoce la singularidad de quienes la rodean. A través de esta representación, se busca fortalecer el vínculo entre las familias y el arte, un propósito alineado con la labor constante de Idartes en la promoción cultural de la ciudad, según destaca la información oficial.

Para garantizar una experiencia adecuada, se recomienda que cada niña o niño asista acompañado de un adulto responsable. Además, es permitido el acceso de menores mayores de 6 años, siempre y cuando formen parte del núcleo familiar de los niños de primera infancia, mientras que el ingreso de mascotas no está autorizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Profundo’ para niños en Bogotá?

La obra ‘Profundo’, presentada por Idartes, narra, mediante el viaje de Abby y sus amigos submarinos, una historia que ayuda a los niños y cuidadores a explorar emociones asociadas a la pérdida y el recuerdo, utilizando la metáfora y el juego como recursos para el entendimiento emocional.

¿Cuál es la fecha y el lugar de la presentación de ‘Profundo’ organizada por Idartes?

Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, la función se realiza el domingo 25 de octubre de 2026 a las 11:30 a. m. en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, con entrada libre hasta completar el aforo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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