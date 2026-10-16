Por: Portal Bogotá

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El próximo 18 de octubre de 2026, Bogotá será nuevamente epicentro de uno de los eventos deportivos más esperados del año: la ‘Carrera Allianz 15K’. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la ciudad implementará un riguroso plan de cierres viales y desvíos para garantizar la seguridad de todos los asistentes y minimizar el impacto en la movilidad urbana.

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Según la SDM, los cierres afectarán importantes arterias de la ciudad. Por ejemplo, la calle 133 entre la avenida carrera Novena y carrera Décima presentará cierre total tanto en su calzada sur como norte en diferentes horarios entre el 17 y 18 de octubre. Otros corredores afectados incluyen la avenida carrera Novena entre avenida calle 134 y calle 133, avenida calle 134 entre carrera Décima y avenida carrera Novena, así como la avenida NQS en varios trayectos y horarios específicos el día de la competencia. En todos los casos, los cierres se aplicarán de forma gradual y temporal, siguiendo el avance de los participantes.

El trazado de la carrera inicia en la avenida carrera Novena, específicamente en el Parque Country Comodoro, desplazándose desde el norte de la ciudad hacia el sur hasta ingresar finalmente al Parque Metropolitano Simón Bolívar. A lo largo de los 15 kilómetros, la organización deberá mantener y operar cierres controlados en todas las calles y carreras que conectan con el recorrido, además de implementar medidas preventivas en una intersección vial previa al trazado, con el propósito de salvaguardar a peatones, ciclistas y conductores.

Para reducir las afectaciones, la SDM autorizó una serie de desvíos. Por ejemplo, quienes transiten en sentido norte-sur por la avenida carrera Novena deberán tomar rutas alternas por la avenida calle 134, la carrera 11B, y empalmar con su recorrido habitual, mientras que otros corredores como la avenida Suba, NQS, avenida calle 80, carrera 68, carrera 24 y avenida calle 63 tendrán desvíos bien señalizados conforme se especifican en los mapas oficiales. También se indican rutas recomendadas para residentes de sectores específicos como Pablo Sexto.

Con estas medidas, el distrito busca mantener la eficiencia en la movilidad y la seguridad para todos los usuarios, al mismo tiempo que permite el desarrollo exitoso de un evento recreativo y deportivo de alto impacto en la ciudad. Toda esta información ha sido proporcionada y verificada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales por la Carrera Allianz 15K en Bogotá?

Para la ‘Carrera Allianz 15K’ están previstos cierres totales en vías principales como la avenida carrera Novena, la avenida NQS, la avenida calle 134, carrera 24, entre otras. Estos cierres se aplicarán desde la tarde del 17 hasta el final de la mañana del 18 de octubre, y variarán según el tramo y el avance de la competencia, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué desvíos de tránsito recomienda la Secretaría Distrital de Movilidad durante la Carrera Allianz 15K?

La Secretaría Distrital de Movilidad sugiere a quienes transitan por corredores como avenida carrera Novena, avenida calle 134, NQS, carrera 68 y calle 63, utilizar rutas alternas detalladas en los mapas oficiales. Estas rutas buscan garantizar el tránsito fluido durante los cierres y minimizar los efectos sobre el transporte público y privado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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