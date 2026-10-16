Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Alcaldía Local de La Candelaria ha convocado a la comunidad para que haga parte activa de la Semana de la Participación Ciudadana. De acuerdo con la administración local, se trata de un ejercicio colectivo cuya finalidad es fortalecer el diálogo y crear escenarios donde los habitantes puedan aportar ideas, compartir experiencias y, sobre todo, involucrarse en las decisiones relacionadas con el desarrollo de la localidad. Según información de la Alcaldía Local de La Candelaria, esta actividad promueve que residentes, organizaciones sociales y otros actores comunitarios participen de manera directa en procesos que impactan el bienestar común.

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El evento principal está programado para el jueves 22 de octubre de 2026. Se realizará en la plazoleta ubicada cerca del Colegio Integrada La Candelaria, sobre la carrera 2 # 12C, y se extenderá desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Durante este periodo, los asistentes podrán encontrar una feria de servicios en la que diversas entidades ofrecerán información y recursos útiles para la comunidad. También se han dispuesto actividades culturales y espacios de encuentro dirigidos a fomentar la integración y el sentido de pertenencia entre los participantes, facilitando además el acceso a servicios y la exposición de propuestas ciudadanas.

Un aspecto clave de la jornada será la priorización de ideas dentro del proceso de Presupuestos Participativos. Esta metodología, según explica la Alcaldía Local, consiste en una etapa donde la ciudadanía puede identificar necesidades y escoger aquellas iniciativas que consideran prioritarias para atender los retos de la localidad. De esta forma, las decisiones sobre la destinación de recursos públicos se abren al escrutinio y la elección colectiva, permitiendo una gestión más transparente y ajustada a las expectativas reales del territorio.

La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, expresó el interés de que esta jornada sea un punto de encuentro para que la comunidad tome el liderazgo en la transformación de La Candelaria. Según palabras de la mandataria, "Queremos que la ciudadanía sea protagonista de las decisiones que contribuyen al desarrollo de nuestra localidad. Estos espacios nos permiten encontrarnos, escuchar las ideas de la comunidad y construir propuestas colectivas que respondan a las necesidades de nuestro territorio".

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Local de La Candelaria, esta invitación está abierta a todos los habitantes y organizaciones que deseen contribuir a una localidad más moderna, participativa e incluyente, resaltando la importancia de su voz y aportes en este tipo de espacios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Semana de la Participación Ciudadana en La Candelaria y cuál es su propósito?

La Semana de la Participación Ciudadana en La Candelaria es una jornada impulsada por la Alcaldía Local que busca unir a residentes y actores comunitarios para fortalecer el diálogo, el intercambio de ideas y la toma participativa de decisiones, con el objetivo de construir soluciones y priorizar propuestas para el desarrollo de la localidad.

¿Cómo funcionan los Presupuestos Participativos en La Candelaria y por qué son importantes?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, los Presupuestos Participativos son un proceso mediante el cual la ciudadanía identifica necesidades y selecciona, en una etapa de priorización, las iniciativas que recibirán inversión pública. Este mecanismo es importante porque promueve la transparencia y pone las decisiones sobre recursos en manos de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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