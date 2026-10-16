Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene sus esfuerzos permanentes para combatir el delito, evidenciando situaciones alarmantes en algunos sectores de la ciudad. Un caso reciente en el barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba, ha concentrado la atención de autoridades y ciudadanía tras la inspección a una vivienda identificada por la comunidad como la ‘Casa del Terror’. Según información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el sitio funcionaba como un lugar de alquiler de habitaciones a corto y mediano plazo bajo condiciones de hacinamiento, deterioro, fuerte contaminación y presuntas actividades ilegales.

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El operativo se inició luego de que residentes del sector reportaran la presunta venta de drogas, almacenamiento de celulares hurtados y la presencia de menores viviendo en condiciones insalubres y peligrosas. Tras semanas de verificación, equipos de la Secretaría de Seguridad, la policía y otras entidades realizaron una intervención detallada en el inmueble, revisando cada una de las habitaciones y registrando a los ocupantes, entre los cuales destacaban familias colombianas y venezolanas con niños y adolescentes. Algunos adultos admitieron haber habitado el sitio desde hacía uno o dos meses.

El panorama hallado resultó crítico: habitaciones improvisadas con materiales frágiles, concentración de personas, olores penetrantes ligados al consumo de drogas y un manejo inadecuado de desechos, incluyendo excremento humano y de mascotas, factores que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, ponían en riesgo la integridad y salud de todos los residentes. En materia de seguridad, durante los registros se incautaron 30 dosis de estupefacientes, diversas armas cortopunzantes y celulares reportados como robados. La Policía capturó a una persona implicada directamente en estas actividades ilícitas.

El aspecto más sensible de la intervención fue el estado de los menores de edad. Trece niños, niñas y adolescentes —entre seis meses y 17 años— vivían en el lugar, algunos junto a padres o familiares adultos. Seis de ellos fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, coordinados por el ICBF y la Comisaría de Familia, para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, pues se hallaban en estado de vulnerabilidad y sin acceso efectivo a la educación. Los responsables de los menores que permanecieron en el sitio fueron citados a nuevas evaluaciones para definir las acciones de protección necesarias.

Esta intervención hace parte de una estrategia interinstitucional enfocada en la inspección y vigilancia de lugares considerados de riesgo, con el objetivo de prevenir delitos graves como la trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), además de activar las rutas de atención ante casos críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el resultado de la inspección a la ‘Casa del Terror’ en La Gaitana de Bogotá?

Las autoridades encontraron hacinamiento, suciedad, consumo de drogas, armas cortopunzantes y celulares robados en la vivienda, además de 13 menores en condiciones vulnerables. Seis niños fueron llevados al Centro Revivir por el ICBF para restablecer sus derechos, y se realizaron capturas y decomisos de drogas y objetos hurtados, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Qué significa la sigla ICBF y cuál es su función en estos operativos en Bogotá?

La sigla ICBF corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad estatal encargada de proteger y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En este tipo de operativos, el ICBF acompaña el proceso para identificar menores vulnerables, evaluar su situación y coordinar acciones de protección y restitución de derechos cuando se identifican riesgos para su integridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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