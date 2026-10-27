Por: El Espectador

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En la madrugada de este martes 27 de octubre, las autoridades llevaron a cabo un amplio operativo de seguridad en Medellín y otras zonas de Antioquia. Según la información preliminar reportada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el resultado de este megaoperativo fueron más de 100 allanamientos y 60 capturas de personas presuntamente vinculadas con delitos graves como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico. Esta intervención se enmarca en la creciente preocupación por la seguridad en la capital antioqueña, donde diversas estructuras criminales han venido generando preocupación en la ciudadanía.

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El despliegue fue realizado de forma conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, lo que refuerza la importancia y el alcance de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado en la región. La operación no se limitó únicamente a Medellín, sino también a diferentes subregiones del departamento de Antioquia, ampliando así el radio de acción contra estas bandas criminales. De acuerdo con lo reportado, tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, como el presidente Abelardo De La Espriella, hicieron presencia en el territorio durante la ejecución de estos procedimientos, destacando la relevancia de la ofensiva y la coordinación institucional.

El gobernador Rendón, citado en el reporte, explicó que las labores no solo se centraron en la captura de integrantes de las estructuras criminales, sino que, en algunos casos, las autoridades tuvieron que neutralizar a delincuentes "por la vía de las armas". Además, enfatizó que el trabajo conjunto entre la administración municipal, departamental y el Gobierno nacional tiene como objetivo enfrentar de manera contundente a quienes han venido "azotando a la población".

Este esfuerzo integral es una clara respuesta institucional ante la problemática de seguridad que afecta a diversos sectores de Medellín y Antioquia. Los delitos que se imputan a los capturados, como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico, están entre los principales desafíos en materia de orden público y convivencia ciudadana para las autoridades locales y nacionales. Según lo documentado durante la jornada, esta acción coordinada busca restablecer la tranquilidad en los territorios más afectados por la violencia y la presencia de grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos están vinculados a los capturados en el operativo de Medellín?

Según lo informado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los más de 60 capturados en el megaoperativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional estarían relacionados con delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico, principales problemáticas que impactan la seguridad en la región.

¿Qué autoridades participaron en el megaoperativo de seguridad en Antioquia?

De acuerdo con la información reportada, en el operativo estuvieron involucrados el Ejército, la Policía Nacional, el gobernador de Antioquia Andrés Rendón y el presidente Abelardo De La Espriella, apoyando las acciones para contrarrestar las estructuras criminales en Medellín y otras subregiones del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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