Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una historia inusual y cargada de esperanza sorprendió a Colombia luego de que cuatro bebés, todos varones, nacieran el miércoles 21 de octubre en la Clínica del Prado, ubicada en Medellín. Se trata de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, hijos de Kettis María Tapia y Jonatan Zapa, un matrimonio originario de Caucasia, Antioquia. El nacimiento atrae el interés tanto social como médico por la posibilidad de tratarse del primer caso documentado en Colombia de cuatrillizos genéticamente idénticos, un evento de extrema rareza.

Sigue a PULZO en Discover

El embarazo de Kettis María Tapia fue catalogado como de alto riesgo, debido a que llegar a la semana 34 de gestación con este tipo de múltiple no es un hecho común. Por ello, la familia viajó desde Caucasia hasta Medellín el 4 de octubre, buscando un equipo médico especializado que evaluara el embarazo y tomara las mejores decisiones respecto al cuidado materno y la atención del nacimiento. Durante ese periodo, cuando la gestación alcanzaba aproximadamente las 30 semanas, la vigilancia médica fue estricta, atendiendo a la complejidad de embarazos múltiples y a los posibles riesgos para la madre y los bebés.

Las evaluaciones prenatales sugerían que los cuatro niños procedían del mismo origen embrionario, lo que apuntaría a cuatrillizos monocigóticos: es decir, a partir de la división de un solo embrión formado de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Esta condición, explicada por la ginecoobstetra Eilen Ospina, es extremadamente rara, con una probabilidad aproximada de uno en 15 millones de embarazos, según la información publicada en medios nacionales citados en el texto. No obstante, la confirmación científica de que los cuatro bebés comparten exactamente la misma información genética está sujeta a valoraciones médicas especializadas que continúan en curso.

El estado de salud actual de la madre y los cuatro niños ha sido reportado como estable. Tanto Kettis María Tapia como los recién nacidos permanecen bajo observación médica, monitoreando su evolución durante los primeros días de vida antes de determinar en qué momento podrán regresar juntos a Caucasia. Si se comprueba el origen embrionario único de los bebés, Colombia estaría frente a un hecho médico inédito en sus registros, otorgando a esta familia un lugar especial en la historia clínica del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que los cuatrillizos sean monocigóticos?

Que los cuatrillizos sean monocigóticos implica que se originaron a partir de un solo óvulo fecundado que, posteriormente, se dividió en cuatro embriones, compartiendo así casi toda su carga genética. Esta condición contrasta con los cuatrillizos dicigóticos, quienes provienen de óvulos diferentes y pueden tener distintas combinaciones genéticas.

¿Cómo fue el proceso de atención médica para los cuatrillizos en Medellín?

La familia viajó desde Caucasia a Medellín para recibir atención médica especializada, ya que el embarazo múltiple de Kettis María Tapia era de alto riesgo. El equipo médico de la Clínica del Prado brindó seguimiento constante durante las semanas previas y posterior al parto, garantizando vigilancia tanto para la madre como para los cuatro recién nacidos. Actualmente, todos permanecen en observación en la clínica, a la espera de su completa recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z