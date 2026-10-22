Por: El Espectador

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Las próximas fechas del examen de admisión para pregrado en la Universidad de Antioquia (UdeA) concentran la atención de miles de aspirantes en el departamento y otras regiones del país. Según la información proporcionada por el Departamento de Admisiones y Registro de la UdeA, la prueba se llevará a cabo en Medellín, Apartadó y Caucasia en tres jornadas, repartidas en dos el lunes 26 de octubre (mañana y tarde) y una adicional el martes 27 entre las 9:00 a. m. y el mediodía. En contraste, en los municipios de El Carmen de Viboral, Santa Fe de Antioquia, Sonsón, Yarumal, Turbo y Puerto Berrío se programaron dos sesiones el lunes, mientras que en Andes, Amalfi, Segovia y Carepa la evaluación se hará en una única jornada.

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Para este proceso, la cifra de aspirantes alcanzó los 35.824 inscritos, quienes buscarán uno de los 7.505 cupos habilitados en 96 programas académicos distribuidos en Medellín y otros campus regionales para el primer semestre del año 2027. De acuerdo con datos oficiales, 29.657 personas quieren acceder a la sede Medellín y 6.167 a los 12 campus restantes. Los programas más solicitados incluyen medicina, ingeniería de sistemas, derecho, odontología, medicina veterinaria, psicología y enfermería.

En cuanto al perfil de los aspirantes, la universidad reportó que el 59 % son mujeres y el 41 %, hombres. La mayoría, el 70 %, proviene de Antioquia, mientras que el 30 % restante llega de otras zonas del país. El 95,3 % se ubica en estratos 1, 2 y 3 y el 76 % estudió en instituciones educativas públicas. Destacan los 1.080 inscritos certificados como víctimas del conflicto armado, 497 de comunidades indígenas, 539 afrodescendientes, 80 deportistas de alto rendimiento y 314 personas con discapacidad.

La UdeA subrayó el incremento notable en el número de inscritos en regiones, que pasó de 4.133 en el periodo 2026-1 a 6.167 para 2027-1, siendo el registro más alto en seis años. La universidad atribuye este aumento a una estrategia diseñada para diversificar y ampliar la oferta académica, ajustada a las necesidades y particularidades locales.

Sobre las condiciones del examen, la UdeA recordó a los aspirantes la importancia de verificar su correo electrónico para recibir información crucial, descargar y portar la credencial impresa o digital y presentar un documento de identidad válido. Está estrictamente prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos y vehículos al campus durante las jornadas. Además, la universidad anunció que el acceso a la comunidad universitaria y externa estará restringido en los lugares de prueba desde el domingo 25 hasta el mediodía del martes 27 de octubre. Los resultados estarán disponibles desde el 11 de noviembre en el portal oficial de la UdeA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para presentar el examen de admisión de la UdeA?

Para presentar el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, usted debe portar la credencial impresa o digital enviada por la institución, junto con un documento de identidad original válido. Entre los documentos aceptados están la tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía física o digital, cédula de extranjería, contraseña original expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, comprobante de documento de identidad en trámite, pasaporte vigente y licencia de conducción expedida después de 2013. El incumplimiento de este requisito implica la imposibilidad de presentar el examen.

¿Cuándo se publican los resultados del examen de admisión UdeA?

De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad de Antioquia, los resultados del examen de admisión estarán disponibles a partir del 11 de noviembre. Los aspirantes podrán consultar su resultado ingresando al portal web oficial de la universidad, en la sección “Estudiar en la UdeA >> Pasé a la UdeA”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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