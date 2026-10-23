Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa su gira regional en el marco de la Misión Crecer, una estrategia enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que busca trazar el futuro económico y social del país. Este martes, desde Medellín, Restrepo reiteró la importancia de la construcción colectiva de una hoja de ruta nacional, siempre bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con sus propias palabras, el propósito central es “materializar la patria milagro”, una visión de desarrollo que, según la dirigencia actual, solo es posible con la unión de esfuerzos entre el gobierno y distintos sectores.

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La visita del vicepresidente a Medellín fue antecedida por su paso por el Urabá antioqueño, una región que Restrepo calificó como clave para el desarrollo nacional por su potencial en sectores como la infraestructura, agroindustria y turismo. En ese territorio, Restrepo afirmó que, siguiendo las directrices del presidente, están trabajando en conjunto con autoridades locales y empresarios para poner en marcha proyectos estratégicos. Según el vicepresidente, estas iniciativas pretenden atraer inversión, abrir nuevas fuentes de empleo y, en última instancia, convertir las oportunidades latentes de la región en realidades concretas para las familias más necesitadas y para los jóvenes. Todo ese esfuerzo, indicó, busca que el crecimiento económico se traduzca realmente en mejoras en educación, bienestar y condiciones de vida, como lo citó El Espectador.

La estrategia denominada Misión Crecer, liderada por Restrepo, apunta a un ambicioso objetivo: llevar el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6 %. Esta meta no solo pretende buscar el beneficio de los colombianos, sino, además, mostrar el potencial del país ante el mundo y, de ese modo, atraer nuevas inversiones. Restrepo insistió en que para lograr este objetivo es fundamental recuperar la confianza de los inversionistas y recomponer la relación con el sector privado, al que calificó de aliado indispensable para el desarrollo nacional.

En paralelo a las acciones del vicepresidente, el presidente Abelardo de la Espriella también desarrolla encuentros regionales, en especial en territorios afectados por el terremoto de agosto. Según El Espectador, en Pereira, el mandatario defendió la celeridad en la creación y activación del Fondo Milagro, el cual, en respuesta a la emergencia, ya comenzó a operar e, incluso, recibirá recursos adicionales para construcción de viviendas en noviembre, tanto en áreas urbanas como rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Misión Crecer en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo?

La Misión Crecer es una iniciativa que, de acuerdo con lo informado por El Espectador, lidera el vicepresidente José Manuel Restrepo y busca articular esfuerzos gubernamentales, sector privado y autoridades locales para alcanzar objetivos de desarrollo económico y social. Puede entenderse como una estrategia de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, centrada especialmente en elevar el crecimiento del PIB y potenciar la inversión nacional y extranjera.

¿Qué avances se han dado con el Fondo Milagro tras el terremoto de agosto?

El Fondo Milagro, de acuerdo con lo reseñado por El Espectador, fue implementado rápidamente tras el terremoto sufrido en agosto. Según el presidente Abelardo de la Espriella, la estructura operativa de este fondo fue montada en un mes y medio, significativamente menos tiempo que otros procesos similares. Próximamente, recibirá una suma adicional de COP 826.000 millones para el mejoramiento y construcción de viviendas en zonas urbanas y rurales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.