Los conductores que se movilicen por Medellín este domingo 25 de octubre deberán tener en cuenta los cierres viales previstos por la segunda edición de la ASICS Golden Run Medellín 2026. La competencia tendrá recorridos de 10 y 21 kilómetros, con salida y llegada en la Universidad EAFIT, y afectará la circulación en varios corredores del sur de la ciudad.

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La jornada comenzará a las 6:00 de la mañana, cuando partan los participantes de los 21 kilómetros. Diez minutos después, a las 6:10 de la mañana, saldrán los corredores de los 10K kilómetros. La organización prevé que las afectaciones en la movilidad se extiendan durante la mañana, por lo que se recomienda planear los desplazamientos con anticipación.

Estas son las vías por donde pasará la carrera

El recorrido contempla sectores de Medellín y Envigado, con pasos por la avenida Las Vegas, Monterrey, la avenida Bolívar, San Juan, Carabobo, la avenida Ferrocarril y la avenida Regional.

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Por el avance de los corredores, la circulación vehicular podrá tener restricciones temporales en los tramos incluidos en el recorrido. La habilitación de las vías dependerá del paso de los participantes y de las indicaciones de las autoridades de tránsito.

La Universidad EAFIT será el punto de partida y llegada de ambas distancias, por lo que quienes necesiten desplazarse por sus alrededores durante las primeras horas del domingo deberán contemplar posibles demoras.

¿Hasta qué hora habrá cierres viales en Medellín?

La jornada deportiva se desarrollará durante la mañana. Sin embargo, la información suministrada por la organización no especifica los horarios exactos de cierre y reapertura para cada una de las vías incluidas en el recorrido.

Por eso, los conductores deberán consultar las actualizaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín para conocer las restricciones confirmadas y los cambios que puedan presentarse durante el evento.

Quienes tengan que desplazarse hacia el sur del Valle de Aburrá o salir de ese sector pueden revisar rutas alternas antes de iniciar su viaje. La avenida El Poblado y la avenida Regional pueden ser opciones según el origen y el destino, aunque su conveniencia dependerá de las condiciones del tráfico y de las restricciones vigentes.

También se recomienda salir con tiempo adicional, seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y evitar ingresar a los tramos donde se encuentren los corredores.

La competencia espera reunir a más de 2.000 participantes en las distancias de 10 y 21 kilómetros. Mientras se desarrolla la carrera, las autoridades y el personal logístico estarán encargados de regular el tránsito en los sectores intervenidos.

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Los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín antes de salir para verificar las medidas vigentes y organizar sus recorridos durante la mañana del domingo.

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