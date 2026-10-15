Por: Caracol TV

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La muerte de dos ciudadanos extranjeros después de asistir al Electric Daisy Carnival (EDC) en Medellín mantiene abiertas varias líneas de investigación y ha puesto la atención sobre las emergencias médicas registradas durante el multitudinario evento, que reunió a cerca de 94.000 asistentes en la capital antioqueña. Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades han insistido en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas de los fallecimientos y que serán los análisis forenses los que permitan establecer qué ocurrió.

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Los fallecidos fueron Ismael Gerardo Méndez Huertas, ciudadano costarricense de 23 años, y Ajay Bhatnagar, un médico oncólogo británico de 52 años que residía en Estados Unidos. Ambos presentaron complicaciones de salud durante el fin de semana del festival y posteriormente murieron en centros asistenciales de Medellín.

La principal hipótesis apunta a una intoxicación aguda

Tras conocerse los decesos, surgieron versiones que señalaron una posible relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, las autoridades sanitarias han sido cuidadosas al momento de referirse a las causas de muerte. En entrevista con Blu Radio, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, explicó que la impresión diagnóstica inicial de los pacientes trasladados desde el festival fue de intoxicación aguda, aunque subrayó que esa valoración preliminar no constituye una conclusión definitiva. “La impresión diagnóstica al inicio cuando se da el traslado es de intoxicación aguda, pero finalmente será Medicina Legal quien determine la intoxicación a qué tipo de sustancias se debió (…) y finalmente la causa básica de ambas muertes”, señaló la funcionaria.

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De esta manera, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que los asistentes presentaron una emergencia médica compatible con una posible intoxicación. No obstante, por ahora no existe un dictamen oficial que establezca qué sustancias estuvieron involucradas ni si estas fueron determinantes en los fallecimientos. Uno de los puntos que más han enfatizado las autoridades es que las investigaciones continúan en curso.

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La Secretaría de Salud ha señalado que su papel se concentró en la atención inicial dentro del evento y en la coordinación de los traslados hacia los centros asistenciales. La determinación de las causas de muerte corresponde a los peritos del sistema forense colombiano. Por esa razón, los resultados de Medicina Legal serán fundamentales para establecer qué ocurrió en cada caso, si existió presencia de sustancias específicas en los organismos de las víctimas y cuál fue el mecanismo exacto que produjo los decesos. La prudencia de las autoridades busca evitar que las hipótesis preliminares sean interpretadas como conclusiones definitivas mientras avanzan los procedimientos científicos y judiciales.

Las muertes ocurrieron en medio de un balance sanitario que encendió las alarmas de las autoridades locales. Según informó la Secretaría de Salud de Medellín, durante las dos jornadas del EDC Medellín se realizaron 193 atenciones médicas. De ese total, 107 estuvieron relacionadas con casos de intoxicación y siete personas requirieron traslado a instituciones de salud de la ciudad. Dos de esos pacientes fallecieron posteriormente. Las cifras llevaron a las autoridades a reiterar el llamado a los asistentes a eventos masivos para que busquen atención médica inmediata cuando presenten síntomas que puedan poner en riesgo su vida.

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Mientras se esclarecen las circunstancias de los fallecimientos, también avanzan las gestiones diplomáticas para la entrega de los cuerpos a sus familiares. De acuerdo con lo informado por la secretaria de Salud de Medellín en entrevista con Blu Radio, las embajadas de los países de origen de las víctimas ya establecieron contacto con las autoridades colombianas para coordinar el proceso de repatriación.

Así, además de la investigación médica y judicial que busca esclarecer lo ocurrido durante el festival, las autoridades trabajan junto con representantes consulares para facilitar los procedimientos requeridos por las familias de los ciudadanos fallecidos. Por ahora, la hipótesis más fuerte continúa siendo la de una posible intoxicación aguda detectada durante la atención inicial. Sin embargo, las autoridades insisten en que solo los resultados oficiales de Medicina Legal permitirán determinar con certeza las causas de las muertes de los dos extranjeros que asistieron al Electric Daisy Carnival en Medellín.

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