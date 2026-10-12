Por: Caracol TV

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La muerte de Ismael Gerardo Méndez Huertas, ciudadano costarricense de 27 años, durante la edición más reciente del festival de música electrónica EDC en Medellín, ha generado inquietud y es objeto de investigación por parte de las autoridades colombianas. De acuerdo con información publicada por el diario El Colombiano, Méndez Huertas fue hallado inconsciente el sábado 10 de octubre hacia las 11:15 de la noche, en el suelo de uno de los escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. La situación fue advertida cuando algunas personas notaron que presentaba notorias dificultades respiratorias, lo que llevó a que se alertara de inmediato a los organismos de socorro presentes en el evento.

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El personal médico desplegado en el festival brindó atención inicial e identificó que el hombre requería atención hospitalaria urgente. Por esa razón, fue trasladado en ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí, los profesionales de la salud procedieron a intentar estabilizarlo, aunque sin éxito. De acuerdo con los reportes conocidos y recogidos por Noticias Caracol, Méndez Huertas ingresó con un aparente cuadro de sobredosis, lo que constituye una de las principales hipótesis de las autoridades sobre el origen de su cuadro clínico. Sin embargo, aún falta determinar la causa precisa del deceso, y las indagaciones siguen abiertas.

Se sabe, por reportes de Blu Antioquia y del propio centro médico, que el ciudadano costarricense falleció a las 3:46 de la madrugada del domingo 11 de octubre, tras cerca de tres horas de esfuerzos médicos que no lograron revertir su estado crítico. El informe oficial señala que su muerte se produjo por una falla respiratoria, asociada a la complicación que motivó su traslado de urgencia. Luego del fallecimiento, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana realizaron la inspección técnica del cuerpo para avanzar en la investigación y cumplir con los procedimientos judiciales habituales.

Méndez Huertas era originario de la provincia de San José en Costa Rica y, según El Colombiano, se desempeñaría en el sector de las telecomunicaciones en su país. Las autoridades judiciales continúan con el proceso para esclarecer las causas exactas de su muerte y adelantan la repatriación del cuerpo. Mientras tanto, la organización del EDC no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. Es fundamental resaltar que, aunque la sobredosis es una hipótesis principal, aún no puede confirmarse como la causa definitiva y solo las autoridades competentes podrán determinarlo tras finalizar las investigaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la causa de la muerte del ciudadano costarricense en el EDC Medellín?

Según reportes de El Colombiano y Noticias Caracol, la muerte de Ismael Gerardo Méndez Huertas se produjo por una falla respiratoria asociada a una complicación médica ocurrida durante el festival. Aunque se investiga un posible caso de sobredosis, hasta ahora las causas exactas todavía deben ser determinadas oficialmente por las autoridades competentes, que siguen analizando el caso.

¿Qué procedimiento siguen las autoridades tras la muerte en eventos como el EDC?

Después de la muerte del ciudadano costarricense durante el EDC Medellín, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana realizó la inspección técnica del cuerpo y sigue con la investigación para esclarecer el caso. Además, se adelantan los trámites judiciales y el proceso de repatriación del cuerpo a Costa Rica, como parte de los pasos legales obligatorios según informaron los medios citados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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