Todo parece indicar que el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, permanece cerrado durante la noche de este sábado 10 de octubre debido a la presencia de un dron, según informó el medio regional MiOriente.

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El reporte, difundido a las 9:10 p. m., señala que la operación de la terminal aérea se vio afectada por la presencia del dispositivo no tripulado. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre la situación ni se ha precisado cuánto tiempo podría permanecer cerrado el aeropuerto.

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Esta noche, el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (@AeropuertoMDE), permanece cerrado debido a la presencia de un drone. (Reporte 9:10 p. m.) — MiOriente (@MiOriente) October 11, 2026

La información ha comenzado a provocar reacciones entre los usuarios de redes sociales, algunos de los cuales han compartido reportes sobre las afectaciones que estarían experimentando los viajeros.

Uno de ellos fue el usuario Jorge Cuartas, quien respondió a la publicación de MiOriente y aseguró que su vuelo tuvo que ser desviado hacia Bogotá debido a la presencia del dron en el aeropuerto José María Córdova.

“Acabo de aterrizar en Bogotá, desviaron nuestro vuelo por el dron en el JMC”, escribió el usuario en X.

Su testimonio da cuenta de una posible afectación a los pasajeros que tenían previsto aterrizar en la terminal aérea antioqueña. Sin embargo, por ahora no se cuenta con información suficiente para establecer cuántos vuelos habrían sido desviados, cuáles aerolíneas estarían involucradas o qué otras consecuencias ha tenido el cierre.

Se espera que las autoridades aeroportuarias entreguen información adicional que permita conocer el alcance de la contingencia y las condiciones para la reanudación de los vuelos.

Mientras tanto, los pasajeros con itinerarios desde o hacia el aeropuerto de Rionegro deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y posibles cambios en sus itinerarios.

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