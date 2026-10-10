Por: Caracol TV

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Medellín vivió una jornada marcada por las intensas lluvias este viernes 9 de octubre, como informó Noticias Caracol. La Alcaldía de Medellín reportó que las condiciones climáticas provocaron emergencias de diversa índole en distintos sectores de la ciudad. Entre las principales consecuencias se registraron inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y daños en la infraestructura urbana. Ante la emergencia, los equipos de atención desplegados por la administración distrital acudieron a los sitios afectados para responder a los reportes ciudadanos, examinar las zonas comprometidas y acompañar a las personas que se vieron obligadas a abandonar temporalmente sus viviendas.

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Según el reporte oficial de la Alcaldía, el Sistema de Emergencias 123 recibió un total de 420 llamadas relacionadas con las consecuencias de las lluvias. Los organismos de socorro atendieron específicamente 10 incidentes asociados con caída de árboles y cuatro casos de deterioro estructural, así como daños en techos de viviendas y edificaciones. De igual forma, las lluvias ocasionaron inundaciones en varias vías públicas y deslizamientos que dificultaron la movilidad en puntos determinados de la ciudad. En la respuesta a la emergencia estuvieron involucrados el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y equipos sociales del Distrito, quienes trabajaron de forma coordinada para evaluar la seguridad de las zonas afectadas y avanzar en los procesos de recuperación.

Uno de los epicentros de la emergencia fue la parte baja de la cuenca de la quebrada La Iguaná, donde la activación de la alarma comunitaria impulsó una evacuación preventiva. Habitantes del sector se desplazaron por sus propios medios hacia zonas más seguras. Bomberos Medellín y personal técnico continúan inspeccionando esta zona para determinar el alcance de las inundaciones y vigilar el estado de las familias cercanas a la quebrada. En medio de esas labores, los organismos de socorro rescataron a un hombre de 62 años que se encontraba en la quebrada. Según las autoridades, la persona estaba estable tras el rescate y fue trasladada para recibir atención médica.

Asimismo, en la zona de Guayabal, en inmediaciones del parque Cristo Rey y la calle 2 Sur, equipos de respuesta atienden la caída de árboles y postes, lo que genera riesgos para transeúntes y conductores. Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelanta labores para restituir el servicio de energía, revisando la infraestructura y coordinando el retiro de elementos caídos para restablecer la movilidad.

En el corregimiento Altavista, el saldo de las lluvias incluyó deslizamientos sobre vías públicas. La acumulación de material dificulta el paso de vehículos y representa un peligro para la comunidad, por lo que la Administración mantiene monitoreo y acciones correctivas. Finalmente, en relación con la movilidad, la Alcaldía informó que ya fue habilitado el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la loma de Los Bernal, tras las intervenciones pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los sectores de Medellín más afectados por las lluvias del 9 de octubre?

Entre los sectores de Medellín que reportaron mayores afectaciones debido a las lluvias del viernes 9 de octubre, la Alcaldía y Noticias Caracol destacaron la parte baja de la cuenca de la quebrada La Iguaná, el área de Guayabal cerca del parque Cristo Rey y la calle 2 Sur, así como la parte alta del corregimiento Altavista. Estos lugares sufrieron inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y postes, además de problemas en la movilidad y daños en la infraestructura.

¿Qué funciones cumple el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en emergencias climáticas?

De acuerdo con la información proporcionada, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) coordina y ejecuta las acciones de respuesta ante eventos climáticos como lluvias intensas. Sus funciones incluyen la atención de incidentes reportados, evaluación de condiciones de seguridad, intervención en puntos críticos, supervisión de la recuperación en las zonas afectadas y apoyo social a las personas impactadas por la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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