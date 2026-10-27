El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un operativo de seguridad en Medellín junto al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Las autoridades adelantaron procedimientos durante la noche y continuaron con las intervenciones en la madrugada de este martes.

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En el despliegue también participó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín. Gutiérrez compartió información sobre la jornada en su cuenta de X y agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública por su trabajo.

Balance de operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medelín

El alcalde informó que los operativos seguían en curso a esa hora y reportó más de 100 allanamientos y más de 60 capturas. En su mensaje, afirmó que las autoridades continuarían trabajando para que los habitantes de Medellín pudieran vivir con tranquilidad.

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Gutiérrez destacó el trabajo de la Fuerza Pública y aseguró que las acciones continuarían hasta que los habitantes de Medellín pudieran vivir con tranquilidad. El mandatario acompañó la publicación con el reconocimiento a los funcionarios que participaban en los procedimientos junto al presidente y las autoridades departamentales.

🚨Más de 100 allanamientos y más de 60 capturas. Siendo las 3:20 am seguimos en los operativos en Medellín con el Presidente @DELAESPRIELLAE , con el Gobernador @AndresJRendonC y @ManuelVillaMe . Gracias siempre a nuestra fuerza pública. Seguiremos trabajando sin descanso hasta que nuestra gente viva totalmente tranquila. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 27, 2026

Antecedentes de operativos contra estructuras criminales en Medellín

En junio de 2026, una ofensiva coordinada por la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía dejó 46 capturas y más de 64 allanamientos en Medellín. Según el reporte de las autoridades, las diligencias se dirigieron contra estructuras relacionadas con homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes. Entre los grupos mencionados estaban ‘Los Chivos’, ‘Caicedo’, ‘Robledo’, ‘La Terraza’ y ‘San Pablo’.

En septiembre, otro operativo permitió la judicialización de 26 personas presuntamente vinculadas con ‘Cootranal’, ‘El Acopio’ y ‘Caicedo’. Las autoridades realizaron 28 allanamientos e incautaron estupefacientes, un arma de fuego, municiones y teléfonos celulares. Estos antecedentes corresponden a intervenciones anteriores y no permiten establecer si existe relación con la operación liderada ahora por De la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.