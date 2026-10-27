El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a través de su cuenta de X al mensaje institucional remitido por el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, con motivo de su victoria en el balotaje presidencial. El pronunciamiento marca un punto de distensión diplomática entre dos administraciones ubicadas en orillas ideológicas opuestas.
Lula enfatizó la importancia de preservar el pragmatismo en los vínculos de la región, destacando que las divergencias doctrinarias no deben paralizar la relación estratégica entre Bogotá y Brasilia:
“Presidente, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo”, puntualizó el mandatario brasileño.
Presidente @abdelaespriella, a vontade do povo é soberana.Nenhuma diferença ideológica deve se sobrepor ao respeito mútuo. Por isso, vamos trabalhar juntos para avançar em uma ampla agenda que atenda aos interesses dos nossos povos.Lee También
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Estou plenamente aberto a trabalhar com a Colômbia em temas como o desenvolvimento sustentável, o combate ao crime organizado e a integração econômica.
Seguimos em frente.
— Lula (@LulaOficial) October 26, 2026
El líder del Palacio del Planalto fijó los ejes prioritarios en los que plantea articular trabajo conjunto con la administración colombiana: la protección de la Amazonía bajo esquemas de desarrollo sostenible, la integración económica y el combate frontal contra las estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la frontera común.
La réplica de Lula responde al mensaje emitido previamente por De La Espriella, en el cual el jefe de Estado colombiano reconoció los resultados electorales recordando que ambos respaldaron a los rivales del otro en sus contiendas nacionales —Lula a Iván Cepeda en Colombia y De La Espriella a Flávio Bolsonaro en Brasil—. En su escrito, el mandatario colombiano apeló al principio de soberanía popular al señalar que “¡Decide la gente! (…) ¡En eso consiste la democracia!”, al tiempo que planteó una hoja de ruta centrada en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.
El intercambio de comunicaciones se produjo luego de que el Tribunal Superior Electoral ratificara el triunfo de Lula en la segunda vuelta con un 51,8 % de los votos frente al 48,2 % obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, consolidando una diferencia superior a los 4,4 millones de sufragios. Pese a que el candidato derrotado anunció impugnaciones al proceso, la bancada de su partido aceptó el resultado oficial, abriendo paso al escenario de empalme diplomático con Colombia a la espera de concretar encuentros bilaterales de alto nivel.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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