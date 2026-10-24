Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del viernes 23 de octubre de 2026 estuvo marcada por la explosión de un presunto carro bomba en el peaje San Pedro, situado en la vía que conecta los municipios de Villanueva y Monterrey, en Casanare. De acuerdo con los reportes conocidos, el estallido generó una gran alarma en la región y provocó no solo graves daños a la infraestructura, dejando las casetas de cobro destruidas y la zona cubierta de escombros y restos del vehículo, sino también varias personas heridas. Las víctimas, en su mayoría trabajadoras de la concesionaria Covioriente, responsable del manejo de la vía, fueron llevadas al hospital de Villanueva. Según informaciones periodísticas iniciales, las personas heridas permanecían estables; sin embargo, las autoridades no han entregado todavía un balance definitivo sobre la magnitud del impacto.

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Según las versiones preliminares citadas, la hipótesis principal es que un hombre habría dejado el automóvil en el lugar y posteriormente huyó en una motocicleta poco antes de la detonación. Dicha versión se encuentra actualmente bajo investigación, mientras peritos y agentes de las fuerzas de seguridad recolectan pruebas y realizan inspecciones en el área afectada, incluyendo la revisión para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

Frente a la gravedad del hecho, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, mostró su firme rechazo al posible atentado. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el mandatario enfatizó que no será tolerada ninguna acción que ponga en riesgo la vida de los habitantes ni la tranquilidad de las familias en la región. Además, anunció que visitaría personalmente el lugar con el objetivo de acompañar a la comunidad y conocer de cerca la condición de las personas heridas.

Las autoridades respondieron con la convocatoria de un consejo de seguridad en Villanueva, buscando coordinar nuevas medidas para identificar y capturar a los responsables. Hasta el cierre de los reportes, no se había adjudicado formalmente la autoría del ataque a ningún grupo armado. Por ahora, el esfuerzo conjunto entre la administración departamental y los organismos de seguridad continúa enfocado en devolver la tranquilidad al corredor vial y esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del presunto carro bomba en el peaje San Pedro en Casanare?

Las investigaciones iniciales indicaron que la explosión en el peaje San Pedro fue ocasionada por un posible carro bomba abandonado por un hombre que huyó en motocicleta. El hecho causó heridas a trabajadores de la concesionaria Covioriente y destruyó parte de la infraestructura del peaje. Las autoridades están recolectando pruebas y no se ha confirmado la autoría de ningún grupo armado.

¿Cuáles son las acciones tomadas por las autoridades tras la explosión en el peaje de Casanare?

Luego del incidente, la gobernación y las fuerzas de seguridad efectuaron inspecciones en la zona para descartar otros explosivos y recolectar evidencia. Asimismo, se realizó un consejo de seguridad en Villanueva para diseñar estrategias de identificación y captura de los responsables, mientras se brindaba apoyo a las víctimas y a la comunidad afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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