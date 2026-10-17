Tres policías resultaron heridos tras un ataque con explosivos en el oriente de Cali. El hecho ocurrió en la mañana de este sábado, cuando una patrulla de la Policía Nacional transitaba por el sector de Montebello, en la vía hacia el cerro de Las Tres Cruces.

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La detonación ocurrió hacia las 8:10 a. m., cuando desconocidos activaron un artefacto explosivo al paso de los uniformados. La explosión causó alarma entre los habitantes y su estruendo se escuchó en sectores del norte de la ciudad, como La Flora y El Bosque.

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La carga habría sido instalada en un poste ubicado en el corregimiento de Montebello, una zona rural que conecta con el cerro tutelar de Cali. Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Entre los afectados hay un subintendente, un intendente y un patrullero, quienes sufrieron heridas por esquirlas tras el impacto y la onda expansiva. Los tres recibieron atención médica de urgencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca.

La información preliminar indica que los uniformados se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo valoración médica y reciben atención especializada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la evolución de sus lesiones.

Frente a lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Cali rechazó el ataque y anunció que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales. La institución también pidió colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y recordó que las personas con información pueden comunicarse con la línea de emergencias 123, con reserva de su identidad.

El atentado se suma a otros episodios de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública en Cali durante las últimas semanas. Las autoridades buscan reforzar las acciones de seguridad y avanzar en las pesquisas para establecer quiénes están detrás de este nuevo ataque.

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