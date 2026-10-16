La alerta por posibles explosivos mantiene bajo medidas de seguridad a Popayán tras una detonación que dejó dos personas heridas y obligó al cierre de un tramo vial. El estallido ocurrió en la tarde de este viernes 16 de octubre, en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía, sobre la variante sur de la capital del Cauca. Una de las víctimas tendría lesiones de gravedad.
La fuerza de la explosión se escuchó en distintos sectores de la ciudad y motivó la llegada de unidades de la fuerza pública al lugar. Los uniformados aseguraron el área para establecer las circunstancias del hecho y descartar nuevos riesgos para la población.
#ATENCIÓN | Un ataque con explosivos contra la Policía de Carabineros se reportó en la variante sur de Popayán. De manera preliminar, dos civiles habrían resultado afectados. La carga, al parecer, estaba camuflada a un costado de la vía para activarse al paso de las patrullas.
https://t.co/v2vIVVHFXeLee También
Se viene lío para 'Mafe' Carrascal; la señalan de instrumentalizar a niña en protestas Petro tiene nuevo puesto por decisión del Pacto Histórico; movimiento anunció nuevos planes Retiran piezas sobre historia LGBTIQ+ y Acuerdo de Paz del Museo Nacional por orden del Ministerio de Cultura Max Henríquez explicó lo que ocurrió en Funza y extraña señal en el cielo: "Un tornado"
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2026
Tras la detonación, ordenaron el cierre de la variante en el sector próximo al puente sobre el río Cauca. La medida responde a una amenaza relacionada con la posible presencia de otros artefactos explosivos. Por ahora, la prioridad de los organismos de seguridad es revisar la zona antes de permitir nuevamente el tránsito vehicular.
La preocupación también se extendió al centro de Popayán. De acuerdo con El Tiempo, surgieron reportes sobre la posible instalación de explosivos cerca de la Gobernación del Cauca. Sin embargo, esta información permanecía en proceso de verificación al momento de conocerse los primeros detalles de la emergencia, por lo que no se había confirmado la presencia de esos elementos.
En paralelo, unidades de la Policía Metropolitana desplegaron operativos y acordonaron el lugar de la explosión y activaron el denominado Plan Candado, una estrategia de control que busca restringir posibles rutas de escape y facilitar la búsqueda de los responsables del ataque.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO