Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de grandes proporciones sacudió la madrugada del jueves 15 de octubre en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, tras un presunto intento de asalto a un bus de pasajeros. Según los datos recogidos por organismos de socorro y el testimonio del conductor, hombres armados a bordo de una camioneta interceptaron el vehículo, disparando contra él e intimidando a quienes iban dentro. El hecho llevó a que el chofer perdiera el control y el bus, que transportaba alrededor de 60 personas, terminara volcado a un costado de la carretera. El saldo de esta tragedia es dramático: cuatro personas murieron y 56 resultaron heridas, de acuerdo con la información recopilada por los equipos de emergencia.

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El rescate de los pasajeros fue una tarea compleja que exigió la intervención de unidades de socorro de Timbío y Popayán. Los bomberos que llegaron a la escena describieron un panorama de angustia y caos: “En el sitio había muchas personas alrededor del bus quejándose, llorando, y también personas atrapadas dentro del bus en grave estado”, relató uno de los rescatistas, según recogen los testimonios. Entre los lesionados había niños, mujeres y adultos, heridos con diferentes niveles de gravedad. Las labores de extracción tomaron varias horas y requirieron trasladar a los afectados a centros asistenciales tanto en Timbío como en Popayán. La situación fue tan severa que el hospital de Timbío no pudo atender a todos, por lo cual los casos más críticos fueron remitidos a otras instituciones médicas.

El bus siniestrado quedó detenido al borde de la vía, cerca del río Las Piedras. Uno de los puntos críticos del accidente es que el automotor no alcanzó a caer por una pendiente hacia el cauce del río, lo cual pudo haber incrementado el número de víctimas fatales. De acuerdo con la información preliminar, el bus trasladaba pasajeros extranjeros que habían transitado por Paraguachón, en La Guajira, y se dirigían hacia Tumbes, en Perú, aparentemente participando en una excursión que cruzaba Colombia.

Las autoridades ya buscan a los presuntos responsables del ataque, señalando a cuatro hombres como posibles autores del intento de robo. Sin embargo, todavía se deben establecer los detalles precisos del suceso, incluyendo si los disparos fueron lo que realmente provocaron la pérdida de control del vehículo y la posterior volcadura. Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas. Las investigaciones deberán aclarar los hechos y asignar responsabilidades por lo ocurrido en este sector de la vía Panamericana. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el accidente de bus en la vía Panamericana del Cauca este jueves 15 de octubre?

De acuerdo con los testimonios recopilados por organismos de socorro y la versión entregada por el conductor, el accidente ocurrió tras un presunto intento de asalto. Hombres armados a bordo de una camioneta dispararon e intimidaron al bus, haciendo que el chofer perdiera el control y el vehículo volcara a un costado de la carretera. Las investigaciones buscan determinar con exactitud cómo se dieron los hechos.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el accidente de bus en el Cauca y quiénes eran las víctimas?

El saldo preliminar del accidente es de cuatro personas fallecidas y 56 heridas, según el reporte de los organismos de emergencia presentes en la escena. Entre las víctimas había niños, mujeres y adultos de diferentes nacionalidades, ya que el bus trasladaba pasajeros extranjeros en tránsito de Paraguachón, La Guajira, hacia Tumbes, Perú. Las identidades de los fallecidos no han sido divulgadas hasta el momento en la información disponible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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