Por: Caracol TV

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Las autoridades señalaron a José Esteban Méndez Álvis, conocido con el alias de ‘Ferley Ríos’, como uno de los responsables de recientes acciones terroristas en el departamento del Cauca, entre ellas el atentado contra el peaje El Bordo, ubicado en la vía Panamericana. Por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

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Alias ‘Ferley Ríos’ es señalado como cabecilla del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño, organización en la que llevaría cerca de 20 años. Su nombre aparece relacionado con acciones violentas reportadas en Santander de Quilichao, Miranda y Patía, en el Cauca, así como con ataques realizados mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en ese departamento.

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¿Qué se sabe de alias ‘Ferley Ríos’?

Según la información oficial, Méndez Álvis tiene una orden de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple y secuestro extorsivo.

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Las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos por información que permita localizarlo y lograr su captura.

Además, se informó que, durante la semana, tropas del Ejército Nacional adelantaron operaciones para neutralizar acciones terroristas que se habrían planeado o desarrollado en municipios del Cauca. En el marco de estas actuaciones, los uniformados incautaron más de una tonelada de explosivos.

Atentado contra el peaje El Bordo dejó cinco trabajadores heridos

El Ministerio de Transporte condenó el ataque contra el peaje El Bordo, ubicado en la vía Panamericana, en el tramo Mojarras-Popayán, en jurisdicción del municipio de La Sierra, Cauca. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 12 de octubre de 2026 y dejó cinco trabajadores heridos, además de daños en la infraestructura.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados intimidaron al personal de seguridad y activaron un artefacto explosivo. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de un cilindro a unos 500 metros del peaje, cuya situación estaba siendo verificada por unidades del Ejército Nacional.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y expresó su solidaridad con los trabajadores lesionados, sus familias y las comunidades afectadas. “Atacar la infraestructura de transporte y poner en peligro la vida de los trabajadores es un acto criminal que no tiene ninguna justificación. La violencia no puede imponerse sobre el derecho de los colombianos a movilizarse, trabajar y desarrollar sus actividades con seguridad”, afirmó.

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¿Qué pasará con la movilidad en la vía Panamericana?

El Ministerio de Transporte informó que el Gobierno nacional trabaja de manera coordinada para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en este corredor vial.

El tránsito se restablecerá cuando las autoridades verifiquen que existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía. Este ataque sucedió en medio del puente festivo en el que con más frecuencia las personas utilizan las vías para desplazarse.

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