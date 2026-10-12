Un nuevo hecho de violencia sacudió el suroccidente colombiano luego de que delincuentes detonaran explosivos en el peaje de El Mango, ubicado sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Pasto.

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El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes 12 de octubre y causó preocupación entre las autoridades, que se mantienen en máxima alerta por la situación de seguridad en esta importante carretera del país.

La detonación habría causado la destrucción de la infraestructura del peaje. Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, no es posible establecer si hubo personas heridas o fallecidas, ni precisar la magnitud total de los daños.

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Peaje ‘El Mango’, en

El Bordo-Cauca. Los terroristas activaron explosivos y dejaron un cilindro. La comunidad resiliente ayuda a despejar la Vía Panamericana. https://t.co/kxprhKWKQX — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 12, 2026

Las autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en el corredor vial. Por ahora, el caso continúa en desarrollo y se espera que se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias del ataque y los responsables.

El hecho vuelve a poner la atención sobre la seguridad en la vía Panamericana, un corredor estratégico para la movilidad y el transporte entre los departamentos del Cauca y Nariño.

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