Un ataque contra unidades de la Policía y el Ejército se registró durante la noche del viernes 9 de octubre en el sector Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, en el departamento del Cauca.

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Caracol Radio informó sobre el hecho y señaló que la situación seguía en desarrollo. De acuerdo con el reporte inicial, en el lugar se habría presentado una fuerte balacera contra integrantes de la Fuerza Pública.

Reportan varios heridos tras el ataque en Cauca

La información publicada por Caracol Radio señala que el atentado dejó varios heridos. Sin embargo, en el reporte consultado no se precisa el número total de personas lesionadas ni se detallan sus identidades o condiciones de salud.

En un boletín que circuló inicialmente también se mencionó la posible muerte de un integrante del Gaula Militar, dos policías heridos y la captura de al menos siete presuntos responsables. Esos datos requieren confirmación de las autoridades.

Por ahora, no hay elementos suficientes para atribuir el ataque a una organización armada específica ni para establecer con certeza cómo se desarrollaron los hechos.

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