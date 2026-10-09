Por: El Espectador

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En la madrugada del viernes 9 de octubre, una operación liderada por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) permitió a las autoridades neutralizar más de 250 kilogramos de explosivos y 12 medios de lanzamiento en el barrio El Porvenir, ubicado en Miranda, Cauca. Durante más de cuatro horas, cerca de 100 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, tuvieron que ser evacuadas de la zona mientras los equipos técnicos y de seguridad adelantaban los procedimientos requeridos para remover los peligros de los artefactos. Este despliegue de seguridad buscaba proteger la vida de los habitantes y prevenir daños mayores en el sector.

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De acuerdo con la información pública publicada por el Ejército Nacional, la institución rechazó categóricamente la colocación y uso de explosivos en sectores residenciales, a la vez que instó a los organismos nacionales e internacionales a pronunciarse frente a este tipo de atentados que ponen en riesgo a la población civil. El contexto del operativo responde a incidentes ocurridos la madrugada del jueves 8 de octubre, cuando en el mismo barrio se registraron varias explosiones. Según relató Walter Zúñiga, alcalde del municipio, las explosiones se originaron en una volqueta que había sido olvidada a un costado de una base militar y que había sido acondicionada con artefactos explosivos.

Zúñiga confirmó que no se reportaron víctimas fatales ni heridos, aunque sí daños materiales en viviendas cercanas, los cuales serían valorados para garantizar que la administración municipal y la gobernación pudieran brindar apoyo a las familias afectadas, según medios de comunicación. Por otro lado, el Ejército Nacional informó, a través de una publicación en X, que según la información preliminar, los responsables habrían abandonado la volqueta tras percatarse de la presencia de tropas, y posteriormente detonaron dos de los ocho artefactos que transportaba el vehículo.

Las autoridades atribuyeron estos hechos a presuntos miembros de la estructura Dagoberto Ramos, que hace parte de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. Este ataque ocurrió un día después de que dos uniformados resultaron heridos en Popayán, Cauca, debido a la detonación de un artefacto explosivo instalado en la vía del barrio Santa Mónica, el cual fue activado al paso de una patrulla motorizada, según fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes serían los responsables de los ataques con explosivos en Miranda, Cauca?

De acuerdo con información del Ejército Nacional, las acciones violentas ocurridas en el barrio El Porvenir fueron atribuidas a presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc y bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. La confirmación oficial se basa en reportes preliminares y declaraciones de las autoridades, sin que se haya presentado información sobre capturas.

¿Cómo funcionan los procedimientos de evacuación en casos de hallazgo de explosivos?

Cuando se detecta la presencia de artefactos explosivos en zonas pobladas, los procedimientos, liderados por grupos especializados como el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), consisten en evacuar a las personas que residen en el área, garantizar la seguridad perimetral y realizar la inspección y neutralización de los explosivos. Estos operativos pueden extenderse por varias horas para asegurar la vida de civiles y evitar mayores daños materiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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