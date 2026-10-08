Por: El Espectador

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Una operación militar en Mitú, capital del departamento de Vaupés, culminó con la captura de cinco hombres que, según información oficial del Ejército Nacional, serían integrantes de las disidencias de las Farc. Los capturados fueron sorprendidos en flagrancia mientras transportaban más de una tonelada de marihuana, específico un cargamento de 1.058 kilogramos, según reportó el Ejército. Esta acción fue desarrollada por tropas del Batallón de Infantería de Selva 30, unidad adscrita a la Trigésima Primera Brigada de Selva, y coordinada con el Batallón de Inteligencia Militar 4, bajo la Cuarta División de la institución, de acuerdo con El Espectador.

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El registro de la operación destaca que el golpe afecta tanto las finanzas como la estructura logística de la organización criminal en cuestión. La marihuana decomisada era transportada en dos lanchas metálicas tipo voladora y un motor fuera de borda, elementos que, en este territorio selvático, son usuales para moverse por los ríos de la región. El propio Ejército sostuvo que este tipo de embarcaciones es clave para la movilidad sobre los afluentes del Vaupés, que funcionan como principales rutas tanto para la economía local como para actividades ilegales como el narcotráfico y la minería.

Según la institución castrense, los detenidos pertenecerían, presuntamente, a la estructura primera Armando Ríos, una facción del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, que hace parte de las disidencias de las Farc bajo el mando del autodenominado Estado Mayor Central, dirigido por alias 'Iván Mordisco'. Datos de la Defensoría del Pueblo, citados en el artículo de El Espectador, resaltan que estas disidencias ejercen el mayor control y presencia armada en la región.

La acción se enmarca dentro de la estrategia de la fuerza pública para combatir el tráfico de estupefacientes y las fuentes de financiación de grupos armados organizados. Luego de la captura, tanto los implicados como la droga decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento, las identidades de los capturados no han sido reveladas. El Ejército expresó que la operación restringe significativamente la circulación de sustancias ilegales, disminuyendo las rentas ilícitas de este grupo armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias de las capturas de integrantes de las disidencias de las Farc en Vaupés?

De acuerdo con el Ejército Nacional, la captura de los señalados miembros de las disidencias afecta la capacidad financiera y logística del grupo, ya que limita el transporte y la comercialización de marihuana, base de su financiación ilegal en la región amazónica. Además, restringe la circulación de estupefacientes y debilita las fuentes de ingreso ilícitas de esas estructuras armadas.

¿Cómo incide el uso de lanchas metálicas tipo voladora en el tráfico de drogas en los ríos del Vaupés?

El Ejército señaló que las lanchas metálicas tipo voladora son habituales en el transporte por los ríos del Vaupés, facilitando la movilidad en un entorno selvático donde los afluentes actúan como principales vías. Estas embarcaciones se han consolidado como una herramienta clave para grupos ilícitos, aprovechando la geografía para el tráfico de drogas y otras economías ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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