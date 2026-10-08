Por: El Espectador

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En la zona rural de Yarumal, norte de Antioquia, se produjo un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, que terminó con la muerte de dos hombres, según informaron las autoridades. Estas personas pertenecerían a la estructura 36, una facción vinculada a alias “Calarcá Córdoba” y que, de acuerdo con informes oficiales, mantiene una alianza operativa con una fracción del Clan del Golfo. Esta estructura, conocida formalmente como el Ejército Gaitanista de Colombia (sigla: EGC), participa en disputas territoriales que afectan directamente la seguridad en distintas zonas del departamento.

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El operativo, adelantado por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, fue una acción coordinada entre el Ejército, la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) de la Policía de Antioquia, la Fiscalía Especializada y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). De acuerdo con reportes de inteligencia citados por las autoridades, los dos individuos fallecidos serían parte de la comisión de seguridad de alias “Arboleda”, quien lidera una fracción de la estructura 36 y anteriormente fue hombre de confianza de Neider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”. Sobre ellos pesan serias acusaciones de amenazas, extorsiones y constreñimientos a la población civil en Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño, municipios particularmente afectados por la violencia criminal.

Durante el enfrentamiento fueron incautados armamento y municiones, que quedaron en custodia de las autoridades competentes. Las fuerzas armadas señalan que la relación de la estructura 36 con el Clan del Golfo fue fortalecida tras una presunta reunión ocurrida el 7 de agosto entre “Primo Gay” y delegados de ese grupo ilegal, según información publicada por Caracol Radio. Parte de los acuerdos, según ese medio, incluía la integración y desplazamiento de “Primo Gay” a áreas de influencia del Clan del Golfo, posiblemente para enfrentar a otros grupos como el frente 18, asociado hoy al Estado Mayor Central (EMC) de alias “Iván Mordisco”. El Ejército también corroboró a El Espectador la operatividad conjunta entre “Primo Gay” y el Clan del Golfo en Antioquia.

Un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) citado por El Espectador agrega que el frente 18 de las disidencias se separó del liderazgo de “Calarcá” y se alineó con el EMC, mientras la estructura 36 intentó ampliar su influencia en zonas estratégicas para la minería ilegal y el narcotráfico. Esa disputa causó fracturas y desplazamientos dentro de las filas criminales. Tras la muerte de alias “Ramiro”, máximo jefe del frente 18, en una operación militar en marzo, la correlación de fuerzas dentro del departamento sufrió otro giro determinante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia?

La estructura 36 de las disidencias de las Farc, alineada con alias “Calarcá Córdoba”, mantiene una alianza activa con una subestructura del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). De acuerdo con información oficial y reportes de Caracol Radio y El Espectador, esta colaboración implica operativos conjuntos, redistribución de territorios y suma de integrantes, como en el caso de alias “Primo Gay”. Esta relación responde a intereses estratégicos y económicos, y ha intensificado los conflictos armados en regiones claves de Antioquia.

¿Qué cambios recientes han afectado a las disidencias de las Farc en Antioquia?

Las disidencias de las Farc en Antioquia han atravesado fracturas internas y pérdida de liderazgo, especialmente tras la separación del frente 18 de la estructura liderada por “Calarcá” para alinearse con el Estado Mayor Central (EMC) de alias “Iván Mordisco”. Además, la muerte de alias “Ramiro”, jefe del frente 18, en una operación militar, ha provocado nuevos realineamientos y disputas territoriales que continúan afectando la seguridad y la dinámica del conflicto en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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