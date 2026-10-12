Por: VALORA ANALITIK

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Un ataque contra el peaje El Bordo, ubicado en la vía Panamericana, dejó cinco trabajadores heridos y daños en la infraestructura durante la mañana de este lunes 12 de octubre. El hecho se registró en el corredor Mojarras–Popayán, a la altura del municipio de La Sierra, en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados intimidaron al personal de seguridad de la estación de peaje y, posteriormente, activaron un artefacto explosivo. La detonación afectó las instalaciones y dejó a cinco trabajadores lesionados, quienes quedaron entre las personas afectadas por el ataque.

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La situación de seguridad también generó preocupación por la presencia de un elemento sospechoso sobre la carretera. Según los reportes iniciales, las autoridades encontraron un cilindro a unos 500 metros del peaje. Unidades del Ejército Nacional adelantan las verificaciones correspondientes para determinar las características del objeto y establecer si representa un riesgo para quienes transitan por el sector.

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Tras lo ocurrido, el Ministerio de Transporte condenó el atentado y manifestó su solidaridad con los trabajadores heridos, sus familias y las comunidades afectadas por este hecho. La entidad también indicó que las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y adoptar medidas que permitan reforzar la seguridad en este corredor vial.

Por ahora, las condiciones de circulación en el sector estarán sujetas a las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades. La normalización del tránsito dependerá de que existan garantías para los conductores, los pasajeros y el personal encargado de la operación vial.

Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, donde rechazó el atentado.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona. Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, afirmó.

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¿Quién está a cargo del peaje El Bordo?

Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene bajo su responsabilidad el peaje El Bordo, mientras que la operación y el recaudo están a cargo de la Unión Temporal Peajes Nacionales.

De acuerdo con las condiciones contractuales previstas, la estación será entregada a ERG Vías Ciudad Blanca, concesionario del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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