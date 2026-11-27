Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Por mandato constitucional, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) organizó una mesa de trabajo que convocó a entidades del nivel nacional, distrital y a las Organizaciones de Recicladores de Oficio de Bogotá (ORO), con el propósito de dialogar y recoger sus opiniones sobre los alcances del nuevo marco tarifario de aseo. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, en este espacio se discutieron las inquietudes más relevantes que afectan directamente a la población recicladora de oficio en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la mesa, las ORO expusieron sus observaciones en cuatro ejes principales. Primero, abordaron el impacto de la regulación de toneladas sobre la remuneración percibida por los recicladores. Segundo, plantearon las implicaciones relacionadas con los costos de protección social que deben ser asumidos en beneficio de quienes ejercen el oficio. Tercero, señalaron la necesidad de garantizar el pago individual a cada reciclador y, finalmente, subrayaron la importancia de una articulación interinstitucional efectiva para verificar a las ORO en Bogotá. El objetivo de este último punto es que las medidas afirmativas incluidas en la Resolución CRA 1040 lleguen verdaderamente a los destinatarios previstos.

Representantes institucionales asumieron el compromiso de mantener las mesas de trabajo para evitar cualquier medida que pudiera significar un retroceso en los avances logrados respecto a los derechos de los recicladores en Bogotá. Así, se pretende asegurar que las acciones afirmativas se fortalezcan y cumplan su papel en la mejora de las condiciones laborales y sociales de este gremio.

El nuevo marco tarifario, de acuerdo con El Espectador, reconoce y remunera explícitamente la "acción de recuperación" para recicladores que perciben ingresos inferiores a un salario mínimo. Este reconocimiento se verá reflejado en las facturas de aseo, incentivando la separación de residuos desde el origen. Sin embargo, el cobro adicional puede evitarse si el usuario separa correctamente y entrega los residuos valorizables directamente a las organizaciones o a recicladores independientes.

Las organizaciones tendrán nuevas obligaciones, como transferir cada mes a sus asociados un valor fijo por tonelada aprovechada: en el caso de Bogotá, la cifra es de 137.173 pesos colombianos. Asimismo, la resolución establece que las ORO deben garantizar a sus miembros la afiliación al sistema de salud y pensión, a través del régimen subsidiado (en Bogotá esto se realiza mediante Capital Salud), y al sistema de riesgos laborales (ARL). Según lo explicado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el costo de la ARL será asumido por el usuario a través del cobro en la estructura tarifaria de aprovechamiento, y se dará especial prioridad a colectivos con protección constitucional como adultos mayores o personas con discapacidad.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los recicladores sobre el nuevo marco tarifario de aseo en Bogotá?

Las inquietudes de las organizaciones de recicladores se centran en el efecto de la regulación de toneladas sobre sus ingresos, los puntos relativos a la protección social, la garantía de pago individual y la coordinación entre las entidades responsables para asegurar que los beneficios lleguen adecuadamente a los recicladores, según la información presentada por El Espectador.

¿Qué nuevas obligaciones tienen las organizaciones de recicladores con el nuevo marco tarifario de aseo?

De acuerdo con la Resolución CRA 1040, las organizaciones deben transferir mensualmente un monto predeterminado por cada tonelada valorizada, afiliar a sus miembros a salud y pensión a través del régimen subsidiado, y garantizar el acceso a riesgos laborales, cubrimiento que será financiado por los usuarios dentro del costo tarifario de aprovechamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z