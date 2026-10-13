Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella continúa su firme promoción del proyecto de decreto destinado a regular las protestas sociales. Luego de que el presidente y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunciaron sobre este tema, el proyecto está a un paso de oficializarse y ha generado comentarios tanto en el ejecutivo como entre los sectores de la oposición. Según declaraciones del propio mandatario, este decreto busca equilibrar el derecho a manifestarse de manera pacífica y la necesidad de evitar acciones violentas o que atenten contra el orden público, recalcando que "ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano". De acuerdo con lo expresado, el diálogo será la principal vía y la Fuerza Pública no intervendrá en movilizaciones pacíficas, pues el derecho a la protesta pacífica, afirma el presidente, es una garantía constitucional. Toda esta información fue dada a conocer en una alocución reciente, según reportó El Espectador.

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En el contexto de nuevas marchas convocadas por el Pacto Histórico y varios sindicatos para el 14 de octubre, De la Espriella fue enfático al señalar que quienes promueven el paro buscan generar caos, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. Atribuyó a los opositores la responsabilidad de distintas crisis recientes y dejó claro que el derecho a protestar no depende del apoyo o no al gobierno. Para el día de las movilizaciones, el jefe de Estado ha dado instrucciones para que las autoridades coordinen con los organizadores y los gobiernos locales, a fin de tomar medidas que garanticen la movilidad, la prevención de emergencias y la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, pidió a la Fuerza Pública responder dentro del marco legal y actuar con proporcionalidad ante cualquier hecho delictivo.

El ministro Rodrigo Lara reforzó el mensaje oficial subrayando que el nuevo decreto apunta a garantizar la protesta pacífica, y adelantó que habrá monitoreo especial en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, zonas históricamente sensibles a este tipo de manifestaciones. Añadió, además, que se prohibirán bloqueos en puntos críticos, como el corredor Panamericano y vías estratégicas de los departamentos citados. Los convocantes, entre los que están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), piden garantías ante la incertidumbre por la nueva regulación, mientras que otras centrales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han anunciado que no participarán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el decreto que regula las protestas en Colombia según el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El decreto propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella apunta a regular las protestas garantizando el derecho constitucional a movilizarse de manera pacífica, a la vez que fija límites claros frente a conductas violentas. Según lo expuesto por el presidente y su ministro del Interior, el propósito es proteger a quienes se manifiestan sin recurrir a la violencia y responder con base en la ley y pruebas a quienes incurran en delitos durante las movilizaciones, buscando así un equilibrio entre los derechos y la seguridad pública.

¿Qué organizaciones convocaron a las marchas del 14 de octubre y cuál es la posición del gobierno frente a ellas?

Las marchas del 14 de octubre fueron citadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode. Entre los participantes anunciados figuran el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. Aunque algunos sindicatos, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado que no participarán, el gobierno ha recalcado su compromiso de ofrecer garantías siempre que la protesta sea pacífica, pero advirtió que tomará medidas legales ante posibles hechos delictivos o bloqueos que afecten el orden público.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.