El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el atentado con carro bomba que destruyó gran parte de la infraestructura del peaje El Bordo, en el departamento del Cauca, y lanzó una advertencia contra los responsables del ataque.

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(Vea también: Atentado contra el peaje El Bordo, en Cauca, dejó 5 trabajadores heridos y daños en la infraestructura)

A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó la acción violenta, que obligó a suspender temporalmente el tránsito por la vía Panamericana mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad en el sector.

El jefe de Estado también señaló que los ataques contra la infraestructura afectan directamente a los ciudadanos, los transportadores y las personas que necesitan movilizarse por este corredor vial.

Este es su mensaje:

Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona. Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

¿Qué dijo De la Espriella tras el atentado al peaje El Bordo?

En su publicación, el presidente expresó su rechazo al atentado registrado en el peaje El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que este tipo de acciones perjudica a quienes dependen de la vía para sus desplazamientos y actividades económicas. Además, aseguró que el Gobierno perseguirá a los responsables y que estos deberán comparecer ante la justicia.

Su pronunciamiento se produjo en medio de las labores de las autoridades para asegurar el área, establecer las afectaciones y permitir la recuperación de la movilidad por este importante corredor del suroccidente colombiano.

Carro bomba destruyó el peaje y dejó civiles heridos en Cauca

El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, cuando fue activado un vehículo acondicionado con explosivos en inmediaciones del peaje El Bordo.

La detonación destruyó gran parte de la estructura y obligó a cerrar preventivamente la vía Panamericana. Los reportes iniciales dieron cuenta de civiles heridos, mientras los equipos de seguridad adelantaban inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El Ejército atribuyó preliminarmente el atentado a integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc. La atribución debe mantenerse como una hipótesis de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

Durante la tarde, el Ejército informó sobre la habilitación de la vía Panamericana, aunque las consecuencias del ataque y las exigencias de mayor presencia de la fuerza pública mantuvieron la atención sobre la situación de seguridad en el Cauca.

La investigación deberá establecer las circunstancias del atentado y las responsabilidades de quienes participaron en la acción.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.