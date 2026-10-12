Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente fuga de 41 detenidos en Santa Marta ha causado un fuerte impacto dentro de la fuerza pública, poniendo en el centro del debate la gestión de Jeyson Haird López Puerto, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y previamente había pasado por la Policía Metropolitana de Ibagué (Metib), según información reportada en el artículo base. El hecho ocurrió luego de que las personas retenidas lograron escapar del Centro de Traslado por Protección ubicado en el sector de Santa Ana. De acuerdo con el reporte, el escape fue consecuencia directa de un motín que se presentó durante la madrugada y, posteriormente, desencadenó una serie de cuestionamientos sobre la eficacia en el manejo de la emergencia y sobre la reacción de las autoridades encargadas de la seguridad en el lugar.

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La decisión de llamar a calificar servicios a López Puerto, término utilizado por la Policía Nacional cuando se solicita el retiro de un oficial, se hizo pública el lunes 12 de octubre. Este anuncio fue realizado por Abelardo De la Espriella, quien preside actualmente el Gobierno, sustentando que la medida era necesaria no solo debido a la fuga masiva de detenidos, sino también por la relación que tuvo el incidente con el bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, específicamente en el sector de Tasajera. De la Espriella expresó contundentemente que “en este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, dejando clara la postura oficial frente al desempeño del mando policial local.

Frente al estado de emergencia, las autoridades han avanzado en operativos para ubicar a los fugitivos. Se anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la recaptura de los implicados. Este episodio no solo desencadenó operativos de búsqueda, sino que conllevó a cambios estructurales en la comandancia de la Policía Metropolitana de la capital del Magdalena. Según el artículo, el relevo policial comenzó con la asunción temporal del coronel Olmer Urriago y la llegada del coronel Jimmy Belalcázar como próximo titular del cargo. El caso ha generado particular interés en la opinión pública de Ibagué, debido a la trayectoria del coronel López Puerto en la Metib y por las circunstancias en las que se presentó su salida del cargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue relevado el coronel Jeyson Haird López Puerto tras la fuga en Santa Marta?

López Puerto fue llamado a calificar servicios luego de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección en Santa Marta, tras un motín ocurrido en la madrugada. El presidente Abelardo De la Espriella relacionó la salida del oficial tanto con el manejo de la emergencia como con el bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, argumentando falta de liderazgo y aclarando que en su Gobierno no hay espacio para la “cobardía”, según declaraciones recogidas en el texto.

¿Qué significa ser llamado a calificar servicios en la Policía Nacional de Colombia?

Ser llamado a calificar servicios es un procedimiento interno de la Policía Nacional de Colombia mediante el cual un miembro, generalmente de altos rangos, es retirado de sus funciones. Esta medida suele aplicarse cuando se considera necesaria una renovación en el mando o se presentan cuestionamientos sobre el desempeño del funcionario, como ocurrió con Jeyson Haird López Puerto tras el motín y fuga descritos en el artículo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.