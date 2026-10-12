Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de llamar a calificar servicios al coronel Jeyson Haird López Puerto, quien recientemente había asumido el cargo de comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Así lo comunicó el propio mandatario a través de una publicación en su cuenta de X el 12 de octubre, argumentando presuntas irregularidades en el desempeño de López Puerto, las cuales habrían ocurrido en el contexto de incidentes recientes que involucran a detenidos y medidas de seguridad ciudadana en la región.

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De acuerdo con la información oficial divulgada por el jefe de Estado, el motivo principal de esta decisión fue la supuesta responsabilidad del comandante en la fuga de 41 personas privadas de la libertad, quienes permanecían en el Centro de Traslado por Protección. Según se detalló, los fugados estaban siendo procesados por delitos como hurto y microtráfico, así como otras conductas delictivas. Sin embargo, el presidente aclaró que no se trata de delincuentes de alta peligrosidad, a la vez que aseguró que las autoridades están utilizando todas sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos lo más pronto posible.

Asimismo, de la Espriella cuestionó que el coronel López Puerto no habría informado oportunamente a las instancias correspondientes sobre la fuga de los detenidos. Además, le atribuyó no haber adoptado medidas eficaces ante el bloqueo que se registró en la vía Santa Marta–Barranquilla, específicamente a la altura de Tasajera, durante el fin de semana anterior. Estos hechos llevaron a que el mandatario manifestara que no tolerará en la Fuerza Pública "a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde", subrayando la necesidad de liderazgo y firmeza en los mandos policiales.

Como respuesta provisional a la situación, se designó al coronel Urriago, quien era el segundo al mando, como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Se informó igualmente que esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar para asumir formalmente el liderazgo de esa dependencia policiva. El presidente concluyó su mensaje haciendo un llamado a la tranquilidad y reiterando la importancia de mantener el control y el carácter en la gestión de la seguridad en la ciudad. Esta información fue divulgada a través de la cuenta oficial del mandatario en la red social X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta?

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, fue llamado a calificar servicios tras ser señalado como presunto responsable de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección, así como por la falta de reporte oportuno sobre este hecho y por no tomar medidas ante el reciente bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, tal como lo informó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

¿Quién asumirá el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta después de la salida del coronel Jeyson López?

Tras el retiro del coronel Jeyson Haird López Puerto, el segundo al mando, coronel Urriago, asumirá la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta de manera temporal, mientras que el coronel Jimmy Belalcázar será el nuevo comandante una vez se oficialice su llegada durante la semana, según informó la Presidencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.