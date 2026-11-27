Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo reciente en el departamento del Tolima significó un fuerte golpe contra el abigeato, luego de que fuera desmantelado el grupo delincuencial conocido como ‘Sin Fronteras’. De acuerdo con información de la Policía Nacional, esta organización es señalada de participar en el robo de cerca de 300 cabezas de ganado, hechos que impactaron a numerosos productores ganaderos de la zona. En el marco de esta investigación, las autoridades capturaron a 11 personas mediante diligencias simultáneas en varias regiones de Colombia, incluidas Bogotá y los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Durante los registros y allanamientos se incautaron una motocicleta y varios celulares, los cuales serán revisados para profundizar en la investigación.

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El operativo fue liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, dependencia de la Policía Nacional especializada en la vigilancia y protección de zonas rurales y recursos naturales. Las acciones se centraron en esclarecer una serie de hurtos de ganado que, según señaló el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, tendrían relación con al menos siete eventos en los que fueron sustraídos cerca de 300 semovientes, generando impactos económicos significativos principalmente en sectores rurales del norte y centro del Tolima. Los municipios afectados habrían sido Ibagué, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal y Mariquita.

Dentro de las modalidades empleadas por la banda ‘Sin Fronteras’ estarían el atraco directo y el arreo de ganado, actividades que habrían facilitado la sustracción de los animales desde predios rurales y su posterior comercialización ilegal. La investigación permitió también identificar a un presunto cabecilla de la organización, conocido con el alias de ‘Trampas’, a quien la Policía Nacional relaciona con una trayectoria delictiva de más de 14 años. Este sujeto sería el encargado de coordinar los hurtos y organizar la logística del traslado y venta ilícita de los semovientes.

Tras las capturas, los implicados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. Los delitos imputados incluyen abigeato, que es el hurto de ganado, secuestro simple, uso de documento falso, receptación y concierto para delinquir. Con esta operación, las autoridades buscan frenar una problemática que ha venido afectando el patrimonio y la seguridad de las familias campesinas y los productores ganaderos del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue desarticulado el grupo delincuencial ‘Sin Fronteras’ en el Tolima?

De acuerdo con la Policía Nacional, el grupo ‘Sin Fronteras’ fue desmantelado a través de un operativo coordinado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, que incluyó 11 allanamientos realizados simultáneamente en Bogotá y varios departamentos, resultando en la captura de 11 personas sospechosas de participar en hurtos de ganado.

¿Qué delitos se le imputan a la banda ‘Sin Fronteras’ y quién sería su líder?

Las autoridades acusaron a los capturados de abigeato, secuestro simple, uso de documento falso, receptación y concierto para delinquir. El presunto cabecilla es conocido como alias ‘Trampas’, señalado de coordinar las actividades ilícitas del grupo y con una trayectoria criminal superior a los 14 años, según la Policía Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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