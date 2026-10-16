Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, fue víctima de un atentado sicarial en esta región del país, según la información preliminar conocida sobre el caso.
El hecho fue confirmado por el senador Duvalier Sánchez a través de sus canales oficiales.
🚨Acaban de atentar contra la vida del exalcalde de @FelipRamirez_ . Su hombre de protección fue herido por los sicarios y acaba de fallecer. ¡Miserables!
Escribo esto mientras voy camino a Jamundí, el país debe saber lo que está pasando. https://t.co/9RVXp1NZH6Lee También
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— Duvalier Congresista 🏛️ (@DuvalierSanchez) October 17, 2026
En el ataque, el escolta del exmandatario municipal recibió impactos de arma de fuego y perdió la vida.
¿Qué se sabe del ataque contra el exalcalde?
Por ahora, se requiere información adicional para establecer el lugar exacto en el que ocurrió el atentado, cómo se desarrollaron los hechos y si las autoridades tienen información sobre los responsables.
También es importante confirmar el estado de salud de Ramírez y conocer el pronunciamiento de la Policía y la Fiscalía sobre lo ocurrido.
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